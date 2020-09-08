"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 EYLÜL 2020 SALI - YIL: 51

Tatlı dille anlatmak...

İlknur Maraş Çalık
08 Eylül 2020, Salı
Bir yaz günü, İstanbul’da, deniz kenarında bulunan bir sosyal tesisin bahçesinde oturuyordum. Her zamanki gibi çok kalabalıktı. Çayımı yudumlarken bir yandan kitabımı okuyordum. Yanıma iki bayan geldi:

- “Beklediğiniz kimse yoksa, siz de rahatsız olmazsanız yanınıza oturabilir miyiz?” diye sordular.

Oturabileceklerini söyleyerek buyur ettim ve tekrar okumaya başladım. Kendilerine çay alacaklarını ve bana da ikramda bulunmak istediklerini söylediler. Ben de teşekkür ederek, kibarca reddettim. Bayanlardan biri ‘Kitap okuyan gençleri seviyorum. Şimdiki nesil elinde cep telefonları; sanki hipnotize olmuşlar’ diyerek sohbet için bir adım atmıştı.

Arkadaşına dönerek, “Ama bu güzel örtünmüş. Ben o siyah giyinmiş olanlara sinir oluyorum” dedi. Bu taş, çarşaf giyen kardeşlerimize gelmişti. Bunun üzerine ayracı koyarak kitabı kapattım. Onlara döndüm ve tesettür konulu sohbetimize başlamış olduk:

“Teşekkür ederim iltifatınız için. Fakat tesettürle ilgili âyet ve hadisler var. Meselâ, Nûr Sûresi’ndeki bir âyette Allah (cc): “Kadınlar, başörtülerini, yakalarını örtecek biçimde başlarına örtsünler” 1 diye buyurmuştur.

“Ama siyah giyinin denmiyor Kur’ân-ı Kerîm’de değil mi?”

“Kur’an’da tesettür emredilmiş, şekil ve renk söylenmemiştir. Önemli olan tam olarak tesettürü sağlamaktır. Şekil ve rengini örf, gelenek ve bölgelere havale etmiştir. Bu hususta da Peygamber Efendimiz (asm) ve kadın sahabeler bizim rehberimiz. Onun sünnetlerine uymamız gerekiyor. 

“Yanlış anlamayın beni. Ben örtünmeye karşı değilim. Tesettürlü bir sürü komşum var. Çoğunu da severim. Meselâ ben namaz kılmak istiyorum, ama bir arkadaşım ojeli tırnaklarla namaz kılamazsın dedi. Ben de kılmıyorum.”

Bunun üzerine sohbetimiz tesettürden namaza doğru yönelmişti.

“Bir şey bütünüyle elde edilmezse, tamâmen de terk edilmez” hadisi şerifini hatırlatarak devam ettim. “En azından evde olduğunuz zamanlarda kılsanız.”

- “Ama ‘bu durumda namaz kabul olmaz,’ diyorlar bana.”

- “Kabul olup olmaması hakkında bir şey diyemem. Namaz en büyük teşekkür olduğuna göre bizim borcumuz. Ve borcumuzu ödememiz gerekiyor. Namaz bir duâdır. Allah’ın huzuruna varıp O’ndan istemektir.”

- “Ooo! Benim aram yukarıdaki ile iyi. Ne istesem bugüne kadar verdi.”

Bu cümlenin karşısında çok şaşırmıştım. Kimin garantisi vardı ki! Üstelik verilen nimetlere karşılık teşekkür etmeden nasıl iyi olunurdu ki! Diğer taraftan ahirete hiçbir şey bırakmıyordu. Bütün nimetleri burada alıyordu. Efendimiz (asm) Hz. Ömer’e (ra) dediği gibi: “İstemez misin ya Ömer! Dünya onların, ahiret de bizim olsun.” 2 Bu düşüncelerden sıyrılarak, her doğru her yerde söylenmez düsturu ile:

- “Bakın ne güzel söylediniz. Allah size her istediğinizi veriyor. Buna şükretmeniz gerekir. En büyük şükür de namazdır. Size tavsiyem Risale-i Nur eserlerini okumanız. Küçük Sözler’den başlayabilirsiniz. Sohbetinize doyum olmuyor, ama benim kalkmam gerekiyor; size iyi günler.”

Sonra şunu fark ettim: Nasıl ki gençler günah, haram gibi kelimeler yerine her zaman daha müsbet yaklaşım bekliyorlarsa ahirzaman insanı aynı şekilde yaklaşım bekliyor. Doğru olan şudur: Her şeyi tatlı dille anlatmak...

Dipnotlar:

1- Nûr Sûresi, 31; 2- Buhârî, Tefsir, 66: 2.

Okunma Sayısı: 221
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdamı kullanarak gündemi saptırmayın

    O projelerin borç yükü artıyor

    Gözler Trump - Biden tartışmasına çevrildi

    Küresel salgında son gelişmeler

    Mardin'de feci kaza

    1703 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    ABD'deki ölü sayısı 200 bine yaklaştı

    'Toplu taşımada tüm illerimizde ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmeyecek'

    'Çok tedbirli davranın, maskeyi hiç çıkarmayın'

    Ortaköy'deki terör saldırısına 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 1368 yıl hapis cezası

    MSB: Tatbikat başarıyla devam ediyor

    Navalnıy komadan uyandı

    AKP’li vekil: ‘Bir yemek yedirmeden yolladı’ derlerdi

    ABD'de George Floyd protestolarının 100. günü: Gözaltılar devam ediyor!

    Hindistan, Brezilya ve Meksika'da son 24 saat

    İdlib Şehidi Serdar Aslan dualarla uğurlandı

    Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

    Muş'ta deprem

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AİHM Başkanının ziyareti
    Ahmet BATTAL

    Cumhur ve cumhuriyeti
    Merve İRİYARI

    Gece duâsı
    Süleyman KÖSMENE

    Kâfirin hakkı ne olacak?
    Ali FERŞADOĞLU

    Nefsimizi mi, başkalarını mı?
    Faruk ÇAKIR

    İslâm dünyasının dertleri
    Osman ZENGİN

    Türkiye’nin en büyük gazetesi: Yeni Asya
    Risale-i Nur'dan

    Gayemiz, ölümün idam-ı ebedîsinden kurtarmak
    İlknur Maraş Çalık

    Tatlı dille anlatmak...
    Muzaffer KARAHİSAR

    Geçen sene bu zaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.