"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2022 PAZAR - YIL: 52

Merhametin aynası: Anne yüreği

İlknur Maraş Çalık
30 Ocak 2022, Pazar
Kâinatın tamamında kendi esmalarını gösterdiği gibi küçük bir kâinat olan insanda da esmalarını derc eden Allah (cc), hususan nisa taifesinde daha belirgin olarak müşahede edilen, rahman ve rahim esmalarına ayna olan merhameti cay-i dikkattir.

Zişuur olan insana kodlanan her sıfatın bir hikmeti vardır. Nasıl ki büyük ölçekte yapılacak olan hamurun önce küçük ölçekte değerlendirilmesi yapılır, daha sonra oranlanarak, büyük ölçekteki hamurla muhakemesi daha iyi anlaşılır. Aynen öyle de ihsan edilen her hissiyat, sıfat ve isim bir tartı hükmündedir. 

Bu hakikati teyit eden bir hatıramı örnek vermek istiyorum: Akşam namazını cemaatle evimizde eda ediyorduk. Küçük kızım koltuğun üzerine çıkmış tehlikeli hareketler yapıyordu. Anne yüreği işte bir yanda en Sevgilinin huzurundayım diğer yanda evlâdım. Allah’a emanet diye içimden geçirirken tam kafa üstü düşeceği an yüreğimin hoplayıp, istem dışı ‘hihh’ diye bir refleksle bir ayağımla yastığa vurdum. Namazıma devam ederken akıl durmaz derin düşüncelerde, bir yandan namazıma odaklanmaya çalışıyor bir yandan da başka bir tefekkür boyutundaydım. Düşündüm; ben şurada dünyayı arkama atıp asıl mülk sahibinin karşısına çıkmış “hazır ol!” vaziyetindeyim. Yüreğime derc edilmiş olan bir damla annelik şefkati ile koltuk ucunda duran evlâdım için yüreğim hopladıysa, bendeki bu hissiyatın asıl sahibi kulları uçurumdayken nasıl bir kemal-i merhamet ve şefkatle yaklaşıyordur. Zihin bu âlemde gezinirken burnumun sızlamasına ve gözlerimin buğulanmasına engel olamadım. 

Namazım bittiğinde acaba namazıma halel geldi mi diye düşünürken aklıma Peygamber Efendimizin (asm) namaz kılarken torunlarını ayağa kalkarken kucağına alması ve secdeye giderken tekrar kenara bırakması geldi. Rahmet Peygamberinin (asm) torunlarına olan şefkati namazı kılmasına, torunlarını kucağına almasına mani değildi.

Üstad Bediüzzaman’ın, “Şu saray-ı acibin ustasına, yani şu garip âlemin sahibine herşey musahhardır. Herşey O’nun hesabına çalışır. Herşey O’na bir emirber nefer hükmündedir. Herşey O’nun kuvvetiyle döner. Herşey O’nun emriyle hareket eder. Herşey O’nun hikmetiyle tanzim olunur. Herşey O’nun keremiyle muavenet eder. Herşey O’nun merhametiyle başkasının imdadına koşar, yani koşturulur.” 1 ifadeleri gönlümüzü serinletti. Demek ki evlâdıma kendi merhametimle değil, O’nun merhameti ve yine O’nun inayetiyle koşturuldum. Zira merhameti, şefkati, beni, evlâdımı ve bütün mevcudatı yaratan Rabbimizdir.

Bir anlık merhametin gerçekleşebilmesi için kâinat fabrikasının tıkır tıkır çalışması gerektiğine mezkûr pasaj penceresinden bir kez daha idrak ettim. Bütün bu lezzetli, istifadeli hissiyat ve nimetleri ihsan eden Rabbimizin merhametinin büyüklüğünü bir nebzede olsa tefekkür etmek eşsizdi. Aynı zamanda bu kadar eksik ve hatalarımıza rağmen kullarına olan şefkatinden ders almamız gerektiğini düşündüm. O zaman daha iyi, şefkatli, merhametli bir kul olmak için gayret göstermeliyiz vesselâm…

Dipnot:

1- Asâ-yı Musa, s. 262.

Okunma Sayısı: 246
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Mehmet Türeli

    30.1.2022 01:10:28

    Allah razı olsun canım kaedeşim kalemine sağlık Allah daim kılsın inşallah

  • Cenk Çalık

    30.1.2022 00:35:53

    Ne ilginç değil mi? Bir anlık hadisedeki merhamet bu kadar tesir altında kalmamıza vesile oluyor. Buradaki en ince detay yazınızda da belirtiğiniz gibi Rabbimizin engin merhametini düşünmeye kapı açması. Rabbimiz aklımızın fevkinde büyüklüğünü, kudretini, merhametini bir kere daha tefekkür ettiren ibretli bir hadise. Binler tebrikler ve selamlar.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Asistan hekimler dertli

Koca: Vaka sayılarında artış, umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı

“Soygun var” tepkisi Bingöl’de

Süresiz OHAL olmaz

Yıkım projesi

Doktorlar da gıda için dileniyor

Savaş paniğine gerek yok

Kar Şubat ayında geri gelebilir

Akaryakıta zamda gözler 2 Şubat’ta

Ekmek 4 lira oluyor

150 kwh yetmiyor

Kılıçdaroğlu: Medya önünde birlikte imza atacağız

ABD'de 10 eyalette kar fırtınası alarmı: 3 binden fazla uçuş iptal edildi

Vatandaşa zam olarak yansıyacak

Suriye’de binlerce mülteci donuyor

ABD'den Doğu Avrupa ülkelerine asker gönderme kararı

Çarşamba günü mübarek üç aylara gireceğiz

Camide siyaset dinden soğutur

'Rusya, Ukrayna'ya girecek kadar askeri yığınak yaptı'

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Gençler için en büyük tehlike
Ahmet BATTAL

Somut suçu olmayanı terörist sayamazsınız-2
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Akp sanatın dilini kopardı!
İlknur Maraş Çalık

Merhametin aynası: Anne yüreği
Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

Kasa, masa, nisa...
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Faruk ÇAKIR

Camiye, okula, kışlaya...
Mehmet KARA

Anketlerle konuşa(bile)n Türkiye!
Risale-i Nur'dan

Kur’ân hem zikirdir, hem fikir
Misbah ERATİLLA

Mehmet Âkif Usanmaz ve Bediüzzaman

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.