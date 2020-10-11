Osmanlı Devleti’nin en büyük donanma komutanı ve kaptanı Barbaros Hayreddin Paşa’dır sevgili çocuklar.

1478 yılında, Midilli’de doğan Barbaros Hayreddin Paşa’nın asıl adı Hızır’dır.

Hayreddin adı Kanunî Sultan Süleyman tarafından verilmiştir. Barbaros takma adının; Avrupalılarca sakalının (Barbo) kırmızı (Rosso) olmasından yakıştırıldığı, ya da ağabeyi Baba Oruç’un adının Avrupalılarca söylenişinden ona miras kaldığı sanılmaktadır.

Osmanlı Devleti tarihinin ünlü denizcilerinden olan Hayreddin Paşa, Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı Devletinin ilk kaptan paşası ve amirallik görevi almıştır.

Oruç 1517’de İspanyollardan Cezayir’i alarak Sultan unvanıyla bir Türk devleti kurdu.

Çok akınlar yaptı. Zaferler kazandı. Osmanlı Devleti’ne bağlılığını ölümüne kadar sürdürdü.

Ünlü Türk denizcisi Barbaros Hayreddin Paşa çok sayıda denizci yetiştirmiş olup, bunların en ünlüleri Turgut Reis, Salih Reis, Piri Reis, Murat Reis, Seydi Ali Reis ve Kılıç Ali Reistir. 16. yüzyılda Akdeniz’i Türk egemenliğine hediye eden Barbaros Hayreddin Paşa son seferi olan Nice seferinin ardından İstanbul’da Beşiktaş Sarayında 4 Temmuz 1546 tarihinde 73 yaşında hayata gözlerini kapadı. Barbaros Hayreddin Paşanın Türbesi İstanbul Beşiktaş’tadır. Bu türbenin bulunduğu meydana Barbaros Hayreddin Paşa’nın bir heykeli dikilmiştir.