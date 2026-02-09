"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Bir vedânın hazin öyküsü

Rüstem GARZANLI
09 Şubat 2026, Pazartesi
Bediüzzaman Hazretleri “İbadet iki kısımdır: Bir kısmı müsbet, diğeri menfî” der.

Namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek, sadaka vermek gibi ibadetler müsbet ibadetlerdir. Musibet, hastalık, kaza gibi hadiseler de menfî ibadetlerdir. Hastalık ve musibetlere maruz kalan şahıs ne kadar zayıf ve fakir olduğunu musibet zamanında daha iyi anlar. Risale-i Nur mesleğinin dört esasından ikisi “acz ve fakr”dır. Acz ve fakrımızı bize ihtar ve ikaz eden serlevha ise musibet ve hastalıklardır.

Bir seneye yakın ağır bir hastalığa maruz kaldım. Cemaatin teşekkül ettirdiği şahs-ı manvînin ve tüm gönül dostlarımın azim duaları, dergâh-ı İlâhî nezdinde şefaatçi yapıldı, Cenab-ı Allah (cc) Şâfî ismi ile şifayı tecelli ettirdi, şükürler olsun durum iyiye doğru gidiyor

Rahatsızlığım esnasında, gerek hastanede yattığım zaman, gerek evde tedavi sürecimde ilgi ve alâkasını esirgemeyen şefkat dolu gelinim Semra, eniştesi Birkan Bey, iki ablası ve canı kadar sevdiği 2.5 yaşındaki oğlu Hamza ile birlikte akşam ziyaretimize geldiler. Hastaydım, ayağa kalkmaya pek mecalim olmadığı halde misafirleri hasbelkader karşıladım. Misafirlerle sohbet ederken çok güzel giyimli, sevecen bir çocuk evin içinde dolaşıyordu. Ona kanım kaynadı, “Semra bu kimin çocuğudur?” diye sordum. Semra gülümseyerek, “Baba bizim Hamza’dır, tanımadınız mı?” dedi. Hafızam, torunumu tanıyamayacak kadar zayıflamıştı. 

Semra’nın, Hamza’ya bakışı, gözlerinden yansıyan sevgi ve muhabbet, onun tatlı gülümsemesi adeta hepimizin simasına da yansımıştı. Semra’nın kalp kapakçığında sıkıntısı vardı, bir ara kontrole Hamza ile birlikte otobüsle Ankara’ya giderken, Hamza’yı kucağına alır. Hamza’yı kucağından alırlar diye gece boyunca otobüste uyanık kalır. Şefkat dolu bir anne, şefkat dolu bir gelindi, Semra…

Hasta ziyaretini kısa tutmak sünnet olduğu için bir müddet sonra misafirler müsaade istediler. Semra, “Baba yarın sana bir şeyler hazırlar tekrar gelirim” dedi. Oysa Semra manen vedaya, helâllik istemeye gelmişti, haberimiz yoktu. Ertesi gün saat dokuz civarı Semra’nın ikramlarını beklerken, kalp krizinden vefat ettiği haberini aldık. O daha hayatın baharında 43 yaşındaydı, küçük yaşta üç evlât geride bıraktı. Vefatından önce kayınvalidesine “Ben ölürsem, çocuklarım küçüktürler, başkasına bırakma, sen onlara bak” diye tavsiyede bulunmuştu. Şu anda bizim hayatımız torunlarımızın hayatı ile devam ediyor. Şehit hükmünde vefat eden şefkat kahramanı Semra; evlâtların Allah’ın inayetinde, emin ellerde, ruhun şad olsun….

Rahmetli Semra defnedilirken minik Hamza halasının kucağında, “Hala annem gitti, benim fotoğrafımı çek onun telefonuna gönder” demişti. Hamza, sevgi bağını fotoğrafıyla manen annesine iletmek istiyordu...

Bu makaleyi gözyaşları içinde yazarken birden Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin şu manidar sözleri karşıma çıktı: “Çok zahirî musibetler var ki, İlâhî birer ihtar, birer ikazdır.  Ve bir kısmı kefaretü’z-zünubdur. Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektedir.” (Lem’alar, 2. Lem’a, 5. Nükte)

Hülâsa: Belâ ve musibetler, insana ölümü, ahireti, hesap günü ihtar ve ikaz ediyor. Hastalık da, musibet de bir hediye-i İlâhiyedir. Yeter ki sabır ve şükür ile karşılamayı bilelim. Vesselâm…

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi

    Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor

    Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı

    İngiliz rapçi de Müslüman oldu

    Van depreminin üzerinden 15 yıl geçti - Konteynerlarda yaşayanlar var

    Fransa’da İslâm karşıtı siber zorbalık ceza aldı

    İsrail’e baskı yapılması çağrısı

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarı çöktü: 5 apartman tahliye edildi

    Kumluca-Kemer kara yolunda göçük ve heyelan

    ABD saldırırsa, bölgedeki üslerini hedef alırız

    Pakistan’da cami saldırısını IŞİD bağlantılı grup üstlendi

    Bu iktidarın sorun çözme kapasitesi kalmadı

    İdlib kırsalında 10 mülteci kampı sular altında kaldı

    Ateşkesi tanımayan İsrail hava ve topçu saldırıları düzenledi

    İstanbul'da ambulans otomobille çarpışarak takla attı

    ABD’li siyasetçi: Bombalarımız Filistinlileri katlediyor

    Özel: Deprem konutlarından faiz alma

    Ahlâksız insanların bedelini masumlar ödedi

    Diyanet açıklama yapmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi
    Genel

    Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı
    Genel

    Van depreminin üzerinden 15 yıl geçti - Konteynerlarda yaşayanlar var
    Genel

    Avustralya’da bir hizmet çınarı: İsmet Şen
    Genel

    Epstein and Democracy
    Genel

    İngiliz rapçi de Müslüman oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.