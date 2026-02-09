"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Çok bilinmeyenli denklemler veya Küreselci AB’lilerin zilleti...

Şükrü BULUT
09 Şubat 2026, Pazartesi
Yeni Asya’yı dikkatlice takip edenler bilirler ki, yazarları; haricî olaylara vatan, millet ve İslâmiyet çerçevesinden bakarlar.

Köye dönüşmüş dünyamızdaki cereyanlar bu meseleleri alâkadar ettiğinde, yazarlarımız Risale-i Nur’daki ölçülerle analizlerde bulunmaya çalışırlar. 

Bediüzzaman’ın; “desiseler, entrikalar, karanlıklı oyunları, iğvalar, şeytankârane oyunlar, zehirli üflemeler ve satranç” gibi teşbihlerle, merkezinde zındıka cereyanlarının bulunduğu olaylara işaret etmeleri, bizi doğrudan ilgilendirmeyen bu zalimane hadiselerle ömrümüzü boşa harcamamamız içindir. İçinde semavî dinlerin, Müslümanların, İsevî-Müslüman ittifakının ve inkâr-ı Ulûhiyetin geçtiği hadiseler elbette bizi ilgilendirecektir. Risale-i Nur’daki ölçülere riayetle bu meselelerin tahlilleri de Yeni Asya’nın vazifeleri arasındadır.

“Çok bilinmeyen”den kastımız; hariciyecilerin veya devletlerin kritik noktalarındaki idarecilerin dışındakilerinin bilemedikleri yüzlerce bilgiye rağmen, sosyal medya veya internet dünyasındaki pusulasız gezginlerdir. Doğru bilgilerle olayın hakikatini yazdığınızda, magazin medyasının kalp ve zihinlerini işgal ettiği bazı okuyucularımız, bizi komploculukla itham edebiliyorlar.

Bu zaviyeden hareketle; çekirdeği ve kuruluş maksadı demokrasi ve barış olan AB’nin mevcut idarecilerinin icraatlarını anlamak hakikaten zor… Hakaret ve hak gaspıyla AB’den ayrılmış İngiltere’nin, aslen Yahudî olan mevcut başbakanının kuyruğuna binerek komünist Çin’in kapısında dilenen Carney, Von den Leyen, Merz, Macron ve Tusk’ın kurdukları Ukrayna savaş kabinesini gördüğünüzde; her şeyin birilerince birbirine karıştırıldığını anlıyorsunuz. Diktatör Putin’e karşı kurulmuş bu savaş kabinesinin, KÇP başkanı Xİ’nin kapısında dilendikleri demokrasi mi, kapital mi, insaniyet mi veya yeni dünya düzeni mi bilemiyorsunuz. Kaldı ki bunların bazıları; Rothshild, Mckenzey BlackRock ve Santander gibi küreselcilerin dev şirketlerinin çalışanları… Yine efkâr-ı ammeden saklanan bir başka nokta ise; özde Marksist kapitalizmi benimsemiş söz konusu idarecilerin, Çin’i, komünist değil de otoriter olarak tanımlamaları… Rothschild’lerin bankalarının merkezini buraya taşıması, Davos’un patronu Klaus SCHWAB’ın Çin’de oğlu üzerinden büyük şirketler açması…

İngiltere ile hareket eden bu AB idarecilerinin ABD’ye niçin düşmanlık yaptıklarını halklarına anlatamamaları da bir başka anlaşılamayan nokta… Birilerinin Çin üzerinden dünya üretimini, ileri teknolojisini, savaş teçhizatını, ilâç endüstrilerini, belli gıda maddelerini, kıymetli madenlerini ve nihayet kapitalini organize etmesine itiraz eden ABD’nin; demokrasi ve ekonomi politikalarına hem Amerika, hem Avrupa hem de çoğu Asya ülkelerinin destek vermelerini de dünya efkâr-ı ammesi anlayabilmiş değil… İşte bu bilinmeyenlere yenilerini eklemeye çalışanlarımız var: 

Bu AB ile hiç demokrasi ve barış olur mu? 

Müstebit dinsizlere karşı hürriyet ve semavî dinler tarafını savunmak üzere kurulmuş NATO’ya taraf mısınız? 

Globalleşen dünyamızda sağlığımızı birinci derecede alâkadar eden WHO, Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 felâketindeki rolünü biliyor musunuz? (En büyük finansörü, Epstein’in arkadaşı Bill Gates) 

Ve devam edecek daha onlarca bilinmeyenlerin ağlarıyla örülü mevcut dünya politikalarını anlamak, elbette haddimiz değil.

Fakat mesele; inkâr-ı uluhiyet, kapitalle insanları köleleştirmek, Marksist global devletle millî devletleri yok etmek, başta insan olmak üzere Allah’ın yaratılış kanunlarına müdahale ile herşeyi bozmak olunca; elbette Peygamberimizin (aleyhissalâtü vesselâm) haber verdiği âhirzaman fitneleri adesesinden olaylara bakıp, Risale-i Nur’daki bilgilerle yorumlamaya çalışacağız.

Ayrıca denklemleri çözmek üzere mihenk olarak kullanabileceğimiz meseleler de var: 

LGBTI+ meselesindeki duruşları…

Küresel sermayeye ve bankacılığa bakışları…

Millî devletlere ve ekonomilere bakışları…

Kadına-aileye bakış açıları…

Savaş ve çatışmalar karşısındaki fiilleri…

Semavî dinlere bakışları…

Gelenek ve tarih karşısındaki tutumları…

Netice genellikle, kapitalist Marksist hürriyetçi düşünceye çıkıyor… Bu sonucu, materyalistlerin eğitim kalıplarından geçmiş insanlara nasıl anlatacaksınız?

Okunma Sayısı: 303
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi

    Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor

    Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı

    İngiliz rapçi de Müslüman oldu

    Van depreminin üzerinden 15 yıl geçti - Konteynerlarda yaşayanlar var

    Fransa’da İslâm karşıtı siber zorbalık ceza aldı

    İsrail’e baskı yapılması çağrısı

    Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarı çöktü: 5 apartman tahliye edildi

    Kumluca-Kemer kara yolunda göçük ve heyelan

    ABD saldırırsa, bölgedeki üslerini hedef alırız

    Pakistan’da cami saldırısını IŞİD bağlantılı grup üstlendi

    Bu iktidarın sorun çözme kapasitesi kalmadı

    İdlib kırsalında 10 mülteci kampı sular altında kaldı

    Ateşkesi tanımayan İsrail hava ve topçu saldırıları düzenledi

    İstanbul'da ambulans otomobille çarpışarak takla attı

    ABD’li siyasetçi: Bombalarımız Filistinlileri katlediyor

    Özel: Deprem konutlarından faiz alma

    Ahlâksız insanların bedelini masumlar ödedi

    Diyanet açıklama yapmalı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Çin, ağır insan hakkı ihlallerine imza atıyor
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze, dünyanın en büyük yetimhanesi
    Genel

    Uyuşturucu ile mücadele lafta kaldı
    Genel

    Van depreminin üzerinden 15 yıl geçti - Konteynerlarda yaşayanlar var
    Genel

    Avustralya’da bir hizmet çınarı: İsmet Şen
    Genel

    Epstein and Democracy
    Genel

    İngiliz rapçi de Müslüman oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.