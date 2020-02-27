"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Diyanet Risale-i Nur’dan tamamen vaz mı geçti?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Şubat 2020, Perşembe 00:01
Bir takipçimiz Instagram hesabımıza gönderdiği mesajda Diyanet ve Risale-i Nur üzerine CİMER üzerinden yaptığı yazışmayı iletmiş. Gönderdiği soru özet olarak şöyle:

“Diyanet’e bağlı hafızlık eğitimi veren yatılı Kur’an kurslarında veya Diyanet denetimindeki herhangi bir eğitim kurumunda talebelerin, Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur eserlerini okumasına veya Risale-i Nur’un o kursun, o kurumun kütüphanelerinde bulunmasına o kursun yönetimi ‘yasaktır’ diyebilir mi?

“Kurs talebelerine yasakmış algısı oluşturarak onları Risale-i Nur’dan çekindirmeye veya bazı hukukunu bilmeyen masum talebelere yasaktır zannettirerek gizli okumalarına sebep olmaları sadece o kurstaki bazı görevlilerin yanılgısı mıdır, yoksa Diyanet yasak olduğuna dair yazılı veya sözlü bir beyanda bulunmuş mudur?”

Suale Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanlığının yazdığı cevap şöyle:

“Diyanet İşleri Başkanlığımız, milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi sağlamak, toplumu din konusunda sağlam kaynaklara ve sahih bilgiye dayalı olarak aydınlatmak için gerçek ve elektronik ortamda basılı, sesli ve görüntülü eserler hazırlamakta/yayımlamakta, süreli yayınlar yapmakta ve gerektiğinde bu yayınları ücretsiz dağıtmakta olup, Başkanlığımız yayınları dışındaki eserlerin camilerin ve Kur’an kurslarının kütüphanelerinde bulundurulması veya ders olarak okutulması uygun görülmemektedir. Bilgilerinize sunulur.”

Bu cevaptan ne anlamak lâzım?

Hele külliyattan Sözler, Mektubat, İşaratü’l-İ’caz ve Mesnevî-i Nuriye ile Küçük Sözler, İhlâs, Uhuvvet, Hastalar ve Ramazan-İktisat-Şükür Risalelerinin Diyanet yayınları arasında basılmış olduğu hatırlanırsa...

Verilen cevaba göre, Diyanet yayını oldukları için bu eserlerin cami ve Kur’an kursu kütüphanelerinde bulundurulması ve ders kitabı olarak okutulması uygun olmalı.

Ama buna hiç temas edilmeyip, sanki Diyanet bu eserleri yayınlamamış gibi bir tavır, eda ve üslûpla böyle bir cevap veriliyor.

Bu cevabın, 2018 yazına girerken gündeme gelmiş olan Diyanet’in risale basımından vazgeçtiği ve evvelce basıp mevcudu tükenenleri yeniden basmadığı haberleri sonrasında gelmiş olması da manidar ve düşündürücü.

***

14 HAZİRAN 2018 YENİ ASYA 1. SAYFA

Okunma Sayısı: 415
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    MSB: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu

    Dua zamanı

    Kovid-19 Gürcistan'a da sıçradı

    Hindistan’da tehlikeli tırmanış

    Avustralya'da ormanların yüzde 21’i kül oldu

    Zulme rıza gösteren insan istemiyoruz

    "Bir insan kendi isteğiyle hapse girer mi?"

    Bakan Koca: Şu ana kadar koronavirüs vakası yok

    SHGM: Türkiye ile İran arasındaki yolcu uçuşları durduruldu

    Toplu ulaşımda virüs temizliği

    Hızla yayılıyor: Çin'den sonra en fazla Kovid-19 vakası Güney Kore'de görüldü

    Demokrasilerde kayyım olmaz

    'Rusya Kırım'daki Tatarlara zulmediyor'

    Cenevre'de gündem Libya krizi

    'ABD'de de yayılması kaçınılmaz'

    Liverpool 'en erken' şampiyonluk turuna 4 maç uzakta

    Hocalı Şehitleri yâd edildi

    Erdoğan: Verdiğimiz süre doluyor

    Bu düzende ekonomi düzelmez

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Diyanet Risale-i Nur’dan tamamen vaz mı geçti?
    Genel

    Dua zamanı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Halife’ye “Suyu bulandırma!” ihtarı
    Süleyman KÖSMENE

    Feyizli gecelerimizin ilki: Leyle-i Regaib
    Faruk ÇAKIR

    Herkes hukuk diyecek
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat bu geceyi alkışlıyor
    Genel

    MSB: İdlib'de 2 askerimiz şehit oldu
    Mustafa ORAL

    Çınar ağacında çağın tarihini yazan adam: Bediüzzaman
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Öğrenci dostu YÖK’e

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.