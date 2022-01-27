"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 OCAK 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Erken seçimin peşi bırakılmasın

Kâzım GÜLEÇYÜZ
27 Ocak 2022, Perşembe
Parlamenter demokrasiye dönüş hedefiyle 6 partinin yaptığı ortak çalışma ile hazırlanan rapor ve deklarasyonun liderler tarafından hep birlikte açıklanması gecikince ister istemez bir sıkıntı oldu ve boşluk doğdu.

Buna kimi hassas konularda muhalefet cenahından verilen yanlış mesajların eklenmesi, sıkıntıyı daha da arttırdı ve büyüttü. 

CHP’de Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’dan dönen Kur’an kursları çıkışı, Engin Özkoç’un “F...” üzerinden kurduğu talihsiz cümle, Enes Kara’nın müessif intiharı sonrası bazı CHP’lilerin eski reflekslerle verdikleri tepkiler gibi.

Cemaatlere ve yurtlarına yönelik yürütülen kampanyaların tam hız kesmiş gibi göründüğü bir noktada Akşener’in anlaşılmaz bir çıkışla işi yeniden ısıtması da yadırgandı.

Buna mukabil Kılıçdaroğlu bu konuda da gayet temkinli ve çok dikkatli bir tavır sergiledi. O cenahtan gelen provokatif saldırılara maruz kalma pahasına bu duruşunu bozmadı.

Böylece işin daha da tırmanmasını önledi.

Ama diğer hatalar havayı bulandırdı.

Ve psikolojik üstünlüğü ele geçirerek gündem hâkimiyetini de sağlamış olan muhalefetin istikrarlı yükselişini kesintiye uğrattı.

Eşzamanlı olarak erken seçim konusu da gündem dışı bırakıldı. Oysa bu talebin ısrarla seslendirilmesi, hattâ mitinglerle dile getirilmeye başlanması, iyice bunalan ve bir çıkış yolu arayan toplumda karşılık bulmuştu.

Anketler erken seçim isteyenlerin oranının yüzde 70’lere kadar çıktığını gösteriyordu.

Kimi muhalefet partilerinin bu konuda bir türlü kurtulamadıkları tutuk ve geri duran tavırlarına rağmen millet mesajı sahiplendi.

Hal böyle iken işin peşinin bırakılması olacak şey değil, asla kabul ve tasvip edilemez.

Gerçek şu ki, ülkeyi her alanda çok büyük sıkıntılara sürükleyen antidemokratik, hukuksuz, denetimsiz, keyfî tek adam rejimi devam ettikçe, yol açtığı kronik problemler daha da katmerlenecek. Bu rejimle geçecek her bir günün faturası daha da ağırlaşacak.

Bunu herkes biliyor ve söylüyor.

En başta da muhalefet partileri.

Ama buna rağmen erken seçim için de anlaşılmaz bir tavırla frene basmaları çok garip.

Oysa asıl yapılması gereken, seçimi gündemden düşürmeyip, sandığı halkın önüne getirinceye kadar işin peşini bırakmamak. 

* Erzincanlı son şahitlerden, hattat ve ressam Refet Kavukcu'nun vefat haberini teessürle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Ailesine ve Nur camiasına sabr-ı cemîl ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.

Okunma Sayısı: 536
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İkazlar haklı çıktı

    Kainat kitabı herkese Yaratıcısını tanıtır

    Refet Kavukcu Ağabey dualarla

    ‘Karneler bir fırsat olarak görülmeli’

    Ortak payda genişliyor

    Danimarka, tüm kısıtlamaları 1 Şubat'ta kaldırıyor

    ABD'nin savaş uçakları Estonya'ya konuşlandırıldı

    Etnik temizlik

    Sanayicinin zararını nasıl karşılayacaksınız?

    Matbaa sektörü de kepenk kapatıyor

    Benzin istasyonları kapanıyor

    2021’in siber saldırı bilançosu

    İstanbul'da yola bırakılan araçlar kaldırılıyor

    Çocukları şiddet muhtevalı yayınlardan koruyalım

    Suriyelilerin sayısı 4 milyona yaklaştı

    'Türkiye, vazgeçilmez bir müttefiktir'

    197’nci kez yıktı

    Yüzde 53: Yurt dışında yaşamak isterim

    Türkiye muhteva kaldırtma taleplerinde üçüncü sırada

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçimin peşi bırakılmasın
    Genel

    Ortak payda genişliyor
    Ahmet BATTAL

    Amerikan cigarası olsa neyse de…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meddahlık yarışının sonu
    Cevher İLHAN

    Âfette “partizanlık” felâketi
    Genel

    İkazlar haklı çıktı
    Mikail YAPRAK

    Demirel’in demir eli
    Süleyman KÖSMENE

    Gökteki merhamet edenler kimlerdir?
    Faruk ÇAKIR

    Refet Kavukcu Ağabeye rahmet
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur’u nasıl okumalıyız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.