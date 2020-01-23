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23 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Fetret hukuk ve demokrasiyle aşılır

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Ocak 2020, Perşembe 00:03
Yeni sistemin, bizzat fikir babaları ve mimarları tarafından da ikrar ve itiraf edilen, ama sistemin kendisine değil, uygulayıcılara atfedilen arıza ve boşlukları devletin işleyişinde ciddî sıkıntı ve sorunlar çıkarmaya devam ederken, bunun yansımaları hemen her alanda kendisini gösteriyor.

Bunun en yakın örneklerinden biri, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun geçen hafta grup konuşmasında gündeme taşıdığı basın kartları meselesi. “Kartlar neden hâlâ yenilenmedi?” sualine hâlâ cevap verilmedi.

İletişim Başkanlığının “teknik konu” olarak nitelediği bu meselenin ne zaman çözüleceği konusundaki belirsizlik de hâlâ sürüyor.

Böyle bir devlet işleyişi olur mu?

Merhum Demirel, burada da aktardığımız son sohbetlerimizden birinde şöyle demişti:

“Devlette kural var. Rule of law; hukukun üstünlüğü, hukuk devleti, kanun devleti diye birşey var. Kurallar belli. Bunlar ortadan kalktığı zaman fetret olur.” (17.6.16)

Hukukun ve kuralların yerini kuralsızlığın ve keyfîliğin aldığı bir “düzen” kaos getirir.

Demirel’in tabiriyle fetret...

Kurallar hiçe sayılıp riayet edilmeyince kimin neyi neden yaptığının ya da yapmadığının belli olmadığı; arkasını güce yaslayıp her türlü keyfîliğe imza atanların kendilerini hiç kimseye hesap vermek zorunda hissetmedikleri; yapılanların, yapanın yanına kâr kalmış gibi göründüğü bir sorumsuzluk rejimi doğar.

Şimdiye kadar benzerini yaşamadığımız, 28 Şubat dahil hiçbir devirde karşılaşmadığımız kart meselesi, örneklerinden sadece biri.

Kim bilir bunun gibi, üstelik çok daha beter olup, nice insanın mağduriyetine yol açan daha neler var? Sansürlü veya otosansürlü medya bariyerini aşıp sosyal medyaya bir ölçüde yansıyan örnekler bile bu hususta üç aşağı beş yukarı fikir edinmek için yeterli.

Ki bu anlamda sosyal medyanın epeyce yanlış ve hukuksuz uygulamadan dönülmesinde bir hayli etkili olduğunu görmekteyiz.

Ama oraya da yansımayanlar ne olacak?

Çare, demokrasi, açık rejim, şeffaflık, hukuk, adalet, bağımsız, tarafsız ve hür yargı, hür medya, serbest tartışma ortamı, ifade ve basın özgürlüğü, hak arama yollarının sonuna kadar açık olması, güçlü ve demokratik denetim mekanizmalarının sağlıklı işlemesi...

İşte bunlar için güçbirliğine ihtiyaç var.

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