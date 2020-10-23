"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

“Fikrî iktidar” mı?

Kâzım GÜLEÇYÜZ
23 Ekim 2020, Cuma
Erdoğan İbn Haldun Üniversitesi açılışındaki konuşmasında, zaman zaman seslendirdiği bir itirafı, “Kendimi biraz mahzun hissediyorum” diyerek bir kez daha tekrarladı:

“18 yılda eğitim ve öğretimde, kültürde arzu ettiğimiz ilerlemeyi sağlayamadık.”

Ve müfredatın ötesinde, topyekûn bir eğitim reformunun gerekliliğinden dem vurdu.

Ama şimdiye kadar defalarca tekrarlanan ve malûmun itiraf formatında yine ilâmından ibaret olan bu sözlerin bir orijinalliği yok.

Hele hem Batı taklitçiliğini Cumhuriyetin en büyük kaybı olarak niteleyip, hem de bu tercihin projesi olarak dayatılan resmî ideolojiyi teğet geçen, onunla hesaplaşmaktan kaçınan, dahası ona teslim olup ömrünü uzatan bir anlayışla hangi reform yapılabilir ki?

Zaten AKP döneminde, eğitimdeki resmî ideoloji propagandası tamgaz devam etti.

Hangi ders kitabını açsanız, resmî ideoloji sembolleri ve bol bol devrim edebiyatı. (Geçen yıllarda her ders yılı başında imam hatiplerde okutulan kitaplardaki örnekleri sınıf sınıf ve tek tek tüm detaylarıyla aktarmıştık.)

Hal böyleyken, fikrî iktidarı tesis edememekten yakınmanın mantığı ve anlamı ne?

Esasen siyaset dışı ve üstü olduğu halde siyaseti de kuşatan bir kapsam, genişlik ve derinliğe sahip olan “fikir” kavramını “iktidar” gibi siyasî bir bağlamda ele almak ne kadar doğru. “Fikrî iktidar”dan ne kast ediliyor?

Ve tek fikirle demokrasi olmaz. Demokrasi farklı fikirlerin eşit şartlarda yarıştığı rejimdir.

Bir fikir doğruysa ve fıtratla örtüşüyorsa zihin, kalp ve gönüllere zaten kendiliğinden hâkim olur. Hele zamanı gelmiş bir fikir, Einstein’ın dediği gibi atom bombasından güçlüdür. Yanlış bir fikri ise hiçbir baskı insanlara kabul ettiremez. Ona bina edilen istibdat da devam edemez. 

İşin AKP ile ilgili bir diğer boyutu, olup bitenlere tarafgir değil, objektif bakabilen fikir ehlinin şu tesbiti: “Bu iktidarla birlikte birçok dindar aydın ve düşünür raportör bürokratlar haline geldi.”

Fikir, siyaseti değil; siyaset, fikri kontrol altına alıp yönlendirince başka ne beklenir ki?

Erdoğan’ın şu şikâyeti de hayli manidar: 

“Medyamız en modern altyapıya sahip, ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor.”

Gerçek şu ki, türlü yollarla kontrolleri ele geçirilen medya organlarının eski hallerinden tek farkı, dalkavukluk yarışında sınır tanımamaları. Onun dışında fikir açısından değişen birşey yok.

Okunma Sayısı: 392
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Önce devlet israftan vazgeçsin

    Faize 137.4 milyar daha

    Sivasspor İspanya'dan eli boş döndü

    Dünyada son 24 saatteki gelişmeler

    Sıcak günler geçiren Kırgızistan'da son durum?

    Trump'ın Twitter şifresi 'tahmin'le çözüldü

    BAE ve Umman'nın Mescid-i Aksa'ya 'normalleşme' ziyaretleri tepki çekti

    Azerbaycan - İran sınırının işgal altındaki kısımları tamamen kurtarıldı

    Bakan Koca'dan endişelendiren İstanbul açıklaması

    Avrupa'da yeniden alarm durumu: Kapsamlı tedbirler geri geliyor

    Koca: Bugün tespit edilen 2 bin 102 yeni hastamız var

    Koca Yusuf'un naaşının Portekiz'de olduğu iddiası TGF'yi harekete geçirdi

    5 milyon KYK’lı borçlu

    Karamollaoğlu: Millet feryat ediyor

    Halkı unuttular

    Berlin'deki camiye yapılan polis baskınına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki

    AB’den Arakanlı Müslüman mültecilere 96 milyon avro destek

    Avrupa ülkeleri Kovid-19 tedbirlerini geri getiriyor

    NATO Savunma Bakanları bir araya geldi

    'Yüz yüze eğitime katılım oranı yüzde 80'lere yakın'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Fikrî iktidar” mı?
    Ahmet BATTAL

    Terörist damgası kullanıcıları-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Rebiülevvel ayını müjdeleyelim mi?
    Faruk ÇAKIR

    Devlet de söz versin!
    Cevher İLHAN

    “Ben dindar cumhuriyetçiyim”
    Genel

    Önce devlet israftan vazgeçsin
    İbrahim ERSOYLU

    Ekonomik kriz ve tasarruf
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sürgün ile esir takası
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.