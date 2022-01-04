Hürriyet Misakından Demokrasi Misakına

Uzun yıllar CHP’de siyaset yaptıktan, bu partide genel sekreterlik gibi görevlerde bulunduktan sonra bir dönem AKP’de yola devam eden, hattâ bu partinin iki hükümetinde Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan, ama bilâhare AKP ile de yolunu ayıran Ertuğrul Günay’ın geçen yaz yaptığı “Yaşananlara karşın hâlâ AKP’de kalan yahut kararsız görünen seçmen, özlem ve istemlerine uygun güvenilir bir liman, yeni bir adres arıyor” tesbitini ve şu çağrısını aktarmıştık:

“Geniş kitlelerin AKP’den güvenle ayrılmasını sağlayacak yeni liman, DP-AP çizgisinin çağdaş bir türevi olabilecek, hem cumhuriyetin değerlerine bağlı, hem toplumun değer ve duyarlılıklarıyla akılcı bağlar kurabilecek, gelişmeci, kalkınmacı bir adres olabilir.”

“Bugünkü görünümü ve parçalı yapısıyla hiçbir siyasal oluşum bu arayışa yeterli karşılık üretemiyor” diyen Günay, bu yüzden “AKP gidecek de yerine kim gelecek?” sorusunun ortada durduğunu ifade ederek, İYİ Parti, DP, DEVA, GP ve SP yönetimlerine bu sorun üzerinde düşünüp yeni bir çekim merkezi oluşturmanın yollarını aramaları çağrısı yapmıştı.

Henüz daha bu aşamaya gelinmiş değil.

Ama parlamenter sisteme dönüş çalışmalarına söz konusu beş partinin katılımı, ciddî bir işbirliği altyapısı oluşturmuş görünüyor.

Bu çalışmalara CHP’nin de iştiraki ise, Günay’ın son çağrısına konu ettiği Demokrasi Misakı inisiyatifine esaslı bir zemin hazırladı.

Evet, Günay’ın dediği gibi, ülkenin 1920 Misak-ı Millîsine ve 1947 Hürriyet Misakına benzer bir Demokrasi Misakına ihtiyacı var.

DP’nin 7-10 Ocak 1947’deki Birinci Büyük Kongresinde okunan Hürriyet Misakı, nasıl 1950’deki Beyaz İhtilâlle tek parti devrini bitirip çok partili demokrasiye geçişin yolunu açtıysa, bugün de tek adam rejimine son verip parlamenter sisteme ve demokratik hukuk devletine dönmek için böyle bir hamle lâzım.

6 parti liderinin aylardır beklenen ortak açıklaması, milletin duymak istediği mesajları taşıyan kuvvetli bir muhteva ve etkili bir üslûpla hazırlanıp 7-10 Ocak günlerinde deklare edilirse, çok isabetli bir zamanlama tevafukuyla ayrı bir anlam ve değer kazanır.

Ve Millet İttifakı liderleri, 7-10 Ocak 2022 günlerini demokrasi tarihimize çok önemli ve tarihî bir dönüm noktası olarak kaydettirmiş olurlar.