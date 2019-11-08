"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

İbrenin yönü

Kâzım GÜLEÇYÜZ
08 Kasım 2019, Cuma
Geçen yıl 24 Haziran seçimi öncesinde iktidar partisinin evvelâ “Devam edecek” deyip ardından seçim vaadi olarak “İlk işimiz kaldırmak” manevrası yaptığı OHAL, iki yıllık uygulama sonrası tekrar uzatılmayıp kaldırıldı.

Ama şeklen. Ve peş peşe çıkarılan KHK’larla, adı konulmamış OHAL düzeni sürdürüldü.

Bunun etki ve sonuçlarını hâlâ yaşıyoruz.

Ancak geçtiğimiz 31 Mart ve 23 Haziran yerel seçimlerinde iktidarın bilhassa Ankara ve İstanbul’u kaybetmesi, genel siyasî iklim ve atmosferi de hissedilir şekilde değiştirdi.

Bunda, CHP’nin toplum değerleriyle barışık bir siyaset uygulamaya başlaması, bütün karalama ve engelleme çabalarına rağmen kurulan İyi Parti’nin siyasî yarışa katılıp Meclise girmesi, Millet İttifakının kurulması ve OHAL gerekçeli hukuksuzlukların iktidar blokunu da çatlatması gibi sebeplerin önemli bir etkisi var.

Ekonomideki kötü gidişat da cabası.

Ankara ve İstanbul’da ortaya çıkıp 23 Haziran’da iyice perçinlenen tablonun gösterdiği köklü ve derin toplumsal değişim, güç dengelerinin de esaslı bir şekilde değiştiğine işaret ediyordu. Ve bu durumun sonuçları, yüksek mahkemelerden başlayarak, yargıda da hissedilir hale geldi. AYM’nin barış akademisyenleri ve Yargıtay’ın Altan’larla Ilıcak için verdiği kararlar bunun örneklerinden bazıları.

Bu değişim alt derece mahkemelere de yansımaya başladı. Şebnem Korur Fincancı ve Erol Önderoğlu’nun, şimdilik bekleyen bir istisna dışında barış akademisyenlerinin beraati, Eren Erdem, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak’ın tahliyesi gibi.

Meclisten geçen yargı paketinde TMK’ya eklenen “Haber ve eleştiri terör suçu oluşturmaz” düzenlemesinin, görülmekte olan kimi davalarda etkisini göstermeye başlaması da.

Gerçi OHAL zihniyetiyle sürdürülen direniş hâlâ tam olarak kırılabilmiş değil. Gözaltı, tutuklama, mahkûmiyet ve onamaların devam ettiği operasyon ve davalar da mevcut.

Ama bu anlayışla, “Artık yeter, hukuka dönelim ve normalleşelim” diyen yaklaşım arasındaki derin mücadele kızışarak sürüyor.

Ve Altan’la Ilıcak’ın tahliyesi sonrasındaki yorumlara bakınca görüyoruz ki, hukuk dışı tepkiler giderek zayıflayıp marjinalleşirken hukuk, adalet, özgürlükler ve demokrasiden yana tavır alan sesler daha ağır basıyor.

İbrenin yönü hukuk ve vicdana dönüyor.

Herşeye rağmen...

Okunma Sayısı: 585
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezaevleri ıslah etmiyor

    Gümüşhane Belediye Başkanı'na silahlı saldırı girişimi

    EYT’liler 2020 planında da yok

    Saray farklı sesleri susturma yeri mi?

    Netanyahu’dan daha insafsız

    Macaristan güvenli bölgenin inşasında yer alacak

    Davutoğlu: Parti çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak

    Hulusi Akar: YPG/PKK bölgeden çekilmedi

    Petrol fiyatı artışta, altının fiyatı düştü

    Küresel borç yükü tüm zamanların rekorunu kırdı

    AB, Filistinli bakanı gözaltına alan İsrail'e tepki gösterdi

    Erdoğan: Macaristan'ın desteği bizim için önemli

    Bülent Arınç: İstifamı gerektirecek bir durum yok

    11 Kasım'da ''Her biri, birer yörüngede akar, durur..." ayetini tefekküre davetlisiniz

    Avcılar Kaymakamlığı: Servis minibüsünün çarptığı öğrenci vefat etti

    Ankara'daki DEAŞ operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı

    2260 lira borç bıraktılar

    Yeni tedbirler geliyor

    'Suudiler Twitter çalışanlarını 'satın aldı'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbrenin yönü
    İbrahim ERSOYLU

    Darbe mağdurlarının dramı
    Süleyman KÖSMENE

    Başımıza hoş geldin Ya Resulallah! (asm)
    Genel

    Cezaevleri ıslah etmiyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Faruk ÇAKIR

    İyileri tebrik ve teşvik
    Cevher İLHAN

    Mutabakatlara aykırı olarak…
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Şekersiz çay”ın lezzeti (5)
    Şükrü BULUT

    Kapitalist Marksistlerin Suriye savaşı...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.