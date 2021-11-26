Mahşere kalan bir hesap daha (2)

Bu sürecin masum kurbanlarından, geçen hafta rahmet-i Rahman’a tevdi ettiğimiz Muhammed Said Aksakal için avukatı Âdem Şahintürk’ün Bayburt Asliye Ceza Mahkemesine verdiği dilekçeye devam ediyoruz:

3- Fakat yurt dışına çıkış adlî kontrol kararı dosya kesinleşmeden kaldırılmayınca, karar Savcılık tarafından İstinaf edilince, dosya Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin kararı ile usulden bozularak yargılamanın yeniden yapılması maksadı ile dosya Mahkemenize gönderilmiş ve Mahkemenizin şimdiki görülen numarası üzerinden görülmeye başlanmıştır.

4- O tarihten bu tarafa Mahkemenizde en son 26.10.2021 tarihli 12. celse yapılmış olmasına rağmen müvekkil hakkındaki yargılama “İstinaf mahkemesinin usulî bozma sebebinin deruhte edilmesi gayreti kapsamında” henüz bitirilememiş, devam ettirilmiştir.

5- Ve maalesef tüm yazılı ve sözlü ısrarlı taleplerimize rağmen, müvekkil hakkında yaklaşık 5 yıldır devam eden ve her seferinde devamiyetine Mahkemenizce karar verilen “YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASI” şeklindeki HUKUKÎ, İNSANÎ, VİCDANÎ taleplerimiz Mahkemenizce kaale alınmayarak gerekçesiz REDDİNE karar verilmiştir.

6- Kaderin ince sırrına bakınız ki; işbu dosyada mazlumen ve mağduren yargılanan ki, ilk yargılamada masumiyeti Mahkemece de tahakkuk etmiş ve hakkında BERAAT KARARI verilmiş müvekkil hakkındaki bu kararınızın kaldırılması için ve her seferinde dikkatinizi ve vicdanınızı harekete geçirmek için büyük puntolarla, siyah ve altı çizili olarak Mahkemenize gönderdiğim dilekçelerimde;

“...İSTİNAF BOZMASI GEREĞİ YAPILACAK OLAN USULÎ İŞLEMLERİN - henüz 3 yıldır tamamlanamamış olması göz önüne alınınca - YAKLAŞIK KIYAMET SABAHINA KADAR DEVAM EDECEĞİ GERÇEĞİ KARŞISINDA işbu dosyadaki müvekkil hakkında konulmuş olan ve müvekkil hakkında tarifi imkânsız maddî ve manevî hak kayıplarına sebebiyet veren ve yavrularından ve eşinden onu ayıran ve yaklaşık 5 yıldır devam eden ve müvekkili aç, susuz, avare ve perişan eden YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞININ KALDIRILMASINI...” ısrarlarla talep etmiştim. (Devam edecek.)