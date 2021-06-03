Sıra “tek parti”ye mi geldi?!

Erdoğan’ın TRT’deki yayında sarf ettiği “Parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Milletimiz için de. Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor” sözleri, tek adam rejimiyle gelinen noktanın ve gidişatın vahametini çok daha net bir şekilde ortaya koydu.

Akşener’e söylenen “Bu daha iyi günleri, daha neler olacak neler” sözünü Saray ve AKP sitelerinde sansürleyenler bu lâflar için de aynı şeyi yapmak isteyebilirler belki; ama ok yaydan çıktıktan sonra yapacakları birşey yok.

“AKP’nin yeni anayasa projesindeki hedef, tek adam rejiminden sonra tek partili sistem mi?” diye sorduran bu son sözler, millete parlamenter sisteme dönüş taahhüdünde bulunan Millet İttifakının çok daha sıkı ve hızlı çalışması gerektiğini bir defa daha gösterdi.

Son dönemde bu noktada ön alan İYİ Parti’nin parlamenter sistem teklifinde yer verdiği hususların önemini de teyid etmiş oldu.

İşte o tekliften bazı maddeler:

* İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemde Türkiye Cumhuriyeti, Başbakan ve Bakanlar Kurulu tarafından yönetilecek. Cumhurbaşkanının hiçbir partiyle bağlantısı olmayacak. Cumhurbaşkanlığı makamı, tarafsız ve partiler üstü şekilde devleti ve milletin birliğini temsil edecek. Cumhurbaşkanı yalnızca bir dönem görev yapabilecek ve görev süresi 6 yıl olacak; görevi sona eren Cumhurbaşkanı aktif siyasete dönemeyecek.

* Keyfî uygulamalarla elinden alınan yasama gücü, yeniden TBMM’ye devredilecek.

* Sistem çoğulculuğa dayanacak. Çatışmacı, dışlayıcı siyasetin aksine uzlaşmacı ve kapsayıcı siyasetin yapılmasını sağlayarak, öncelikle demokrasimizi güçlendirecek.

* Ülke yönetimi tek bir kişinin değil, Başbakan ve Bakanlar Kurulunun yetkisinde olacak. Hükümeti kurma ve hükümet etme süresi, âdil ve serbest seçimlerle oluşan TBMM tarafından belirlenecek. Meclis dışından Bakan atanamayacak. Bakanlar, Başbakan tarafından milletvekilleri arasından seçilecek ve tek kişiye karşı değil, hem kurul olarak birlikte, hem her bir bakan ayrı ayrı olmak üzere milletin seçtiği Meclise karşı sorumlu olacak.

* AYM, HSK, Sayıştay, YSK, YÖK ve RTÜK üyelerini TBMM nitelikli çoğunlukla seçecek...

Diğer partiler de bir an evvel diyeceklerini desinler. Bu işin gecikmeye tahammülü yok.