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7 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yalçınkaya sonrası Yargıtay kararları

Kâzım GÜLEÇYÜZ
07 Mart 2024, Perşembe
AİHM’in 26 Eylül 2023’te açıklanan Yalçınkaya kararından bu yana, 1 Ekim 2023-29 Şubat 2024 tarihleri arasındaki beş ayda Yargıtay 3. Ceza Dairesi 4544 karar yayınlamış. Bunların 3037’si malûm davalarla ilgili.

Bu kararların 1385’i mahkûmiyet, 1471’i beraat, 176’sı ceza verilmesine yer olmadığı (CVYO) yönünde çıkmış. Mahkûmiyetlerde lehe bozma sayısı 912, beraatlerde lehe onamalar 1176, CVYO’larda 151 olmuş. Aleyhe bozmalar beraatlerde 295, mahkûmiyetlerde 471, ceza verilmesine yer olmadığı kararlarında 17. 

Bozma nedenleri şöyle sıralanıyor:

* Bylock Tesbit ve Değerlendirme Tutanağının ağır ceza mahkemesi veya istinaf kararından sonra dosyaya girmesi ve sanığa tebliğ edilip savunmasının alınmaması.

* Karar duruşmasında son savunmanın avukat huzurunda alınmamış olması.

* Sadece Bylock “delil”i olan dosyalarda mahkûmiyetler neredeyse yüzde 90 oranında çeşitli usulî gerekçelerle lehe bozulmuş.

* Garson CD “delil”ine dayanan davalarda garson ifadesinin dosyada olmaması, sohbet yapan ve katılanların tanık ifadesinin alınmaması gibi nedenlerle bozma kararı verilmiş.

* Soru çalma iddialarına dayanan dosyaların yüzde 95’inde beraatleri onama ve mahkûmiyeti bozma kararı verilmiş, ki bu da çok ilginç.

* CVYO dosyaları etkin pişmanlıktan yararlanan kişilere ait ve beraatlerin tamamı lehe onanırken mahkûmiyetler de lehe bozulmuş.

* Bank Asya’ya para yatırma iddiası nedeniyle yardım ve yataklık suçlamasıyla verilen mahkûmiyetlerde aleyhte onama ve lehte bozma oranları yüzde 50-yüzde 50 ile yarı yarıya.

* Abi-abla olarak sohbet eden, para toplayan ve bu yönde tanık ifadesi olanlarla MİT kaynaklı yargılanan kişilere verilen mahkûmiyetlerin tamamı lehe onanmış. Buradaki sıkıntı sürüyor.

Avukat Murat Akkoç’un X hesabında paylaştığı bilgilere göre, Yalçınkaya kararı öncesinde 2020 ile 2023 yılları itibarıyla mahkûmiyet kararlarını bozma oranı yüzde 30-35 oranında değişirken, sonrasında bu oran mahkûmiyetleri bozma kararlarında yüzde 65.8’e, beraatleri onamalarda yüzde 79.9’a yükselmiş ki, rakamların en dikkat çekici kısmı burası.

Ve Dr. Gökhan Güneş’in yorumu: 

“Yalçınkaya kararı uygulanmaya başladıktan sonra bu rakamlar çok daha lehe olacak. AİHM tarihinde verilmiş en ağır ve kapsamlı karar olan Yalçınkaya kararının gereğinin yakında yerine getirileceğinden hiç şüpheniz olmasın. Hukukî mücadeleye devam!”

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