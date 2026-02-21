"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2026 CUMARTESİ - YIL: 56

Tebrik ve tefekkür

Kemal Vapur
21 Şubat 2026, Cumartesi
İhtişamlı, pürüzsüz güzellikte yaratılmış olan hayat nimetine nazar edelim.

İhtiyacı olan her şey ilk daireden son daireye; yani en küçük maddî mevcut zerrelerden, daha sonraki ardı sıra genişleyen tüm diğer âlemlere kadar yine mükemmel verilmiş. Birkaç örnek olarak hayatlarımızın misafir edildiği bedenlerimiz ve onlardaki hayret uyandırıcı maddî ve manevî organlar ve duygular; devamında son derece sanatlı eşya ile süslendirilmiş mavi uzay gemimiz küre-i arz ve bu geminin dahil olduğu, kimsenin de tesadüf eseri diyemediği, yani sistem olarak isimlendirdiği güneş sistemi olan manzume-i şemsiye ve devamında ise belki milyarlarca ile dahi ifade edilemeyecek bu sistemlerden oluşan kâinat.

Mevcudat içerisinde, akıl ve duygularına diğer mevcudat gibi dar bir hudut konulmadığı için çok geniş istidat ve özellikler sahibi olan insan; kendi ilim, irade ve kuvveti ile tasarladığı ve ürettiği herhangi bir eşyaya, aklı sönmedi ise "tesadüfen oluşmuş" diyemez. Hem yaptıkları mükemmel de değil; çünkü eskiyor, modası geçiyor. Fakat yedi kat göğü, yeri ve bunlarda bulunan her şeyi Allah sonsuz ilim, kudret ve iradesi ile mükemmel yaratmış. Bunlardaki birçok eşyayı sürekli tazelendiriyor, yerlerine aynı kalitede, yani mükemmel olarak benzerlerini getiriyor. Örnek olarak kaç gün, yıl, asır geçse de Allah sonsuz ilim, irade ve kudretiyle yarattığı için derilerimizin, kulak ve gözlerimizin, bulutların, kuşların, çiçeklerin, yıldızların vb. hiçbir mahlukun modası geçmiyor; bunların yerlerine daha güzellerini şu dünya şartlarında düşünemiyoruz bile. Fakat mevcudat içerisinde en kabiliyetli olan insanların yaptığı giysilerin, telefonların, evlerin, uzay gemilerinin vb. her ortaya koyduğu şeyin modası geçiyor.

Hatta insanların kurduğu medeniyetlerden, devletlerden; Allah'ın kelâmı olan Kur'ân'daki ve Allah'ın son elçisi olan Hz. Muhammed'in (asm) ilk Kur'ân tefsiri olan hadis-i şeriflerindeki hakikatlere muvafıklığı nispetinde hazırladıkları kanunlarla idare edilenler, her cihette saadetli ve uzun ömürlü olmaya namzet olabilmiş ve olabiliyor. Öyle ki bugün pek çok insanın yaşamak istediği yerlerden olan Avrupa ülkeleri, Amerika, Japonya vb. yerler; belki farkında dahi olmadan İslâmiyetin kudsî kanunlarına uydukları nispetle o cihetlerde ileri gitmişler. İşte yeşile, temizliğe, kanun-meclis hâkimiyetine, liyakat ve işi kaliteli yapmaya vb. verdikleri ihtimam... Bunlar hep İslâm’ın hakikatleri. İnsanlar iman etmese de ancak İslâm’ın hakikatlerinin daha fazla yaşandığı yerlerde hayatlarını geçirmek istiyorlar.

Yukarıda gerçekleştirmeye çalıştığımız küçük bir tefekkür ile ne kadar büyük bir hakikate ve meseleye muhatap olma nimetine insan olarak yaratılarak mazhar olduğumuz ortada. Maddeten küçük olan insan, manen çok büyük bir vazife ile mükellef olmuş. Aynen çok küçük bir anahtara bir sarayın kapısını açma özelliği verilmesi gibi; kâinat sarayında insan çok önemli bir memur misafirdir.

Dolayısıyla Yeni Asya camiasının, kıyamete kadarki en güzel Kur'ân tefsiri olan Risale-i Nur ile gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlere bakalım. Öyle ki mevcudattan en kıymettar olan insan için ve onun da en önemli meselesi olan Allah'ın rızasını kazanmak, ahiretteki Cennet memleketine dahil olabilmeye layık bir şahsiyet kazanmak davasına hizmet etmiş. Sürekli Risale-i Nur'daki hakikatlere dikkatleri çeken; çocuk yaş grupları için Can Kardeş dergisi, gençler ve hanımlar için Genç Yorum ve Bizim Aile dergileri ve yine akademik seviyede Köprü dergisi... Ve 50 seneyi aşkın mazisinde günceli Risale-i Nur ile tahlil edip okurlarını pek çok meselede yanılmaktan, Risalelerdeki Lâhikalar mahiyetindeki makaleleri ile muhafaza vazifesi görmüş bir Yeni Asya gazetesi.

Binler tebrik!

Okunma Sayısı: 152
