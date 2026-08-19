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19 AĞUSTOS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Uzay gemisi memleket olur mu?

Kemal Vapur
19 Ağustos 2026, Çarşamba
Dört mevsimin her biri; kışın nar, mandalina, ayva, lahana gibi; ilkbahar bezelye, taze fasulye, karadut; yazın domates, salatalık, karpuz, kiraz; sonbaharda ise balkabağı, üzüm, elma, kestane, kuşburnu gibi ve daha pek çok mevsiminde tüketilmesine ihtiyaç olan gıdalar, topraktan, ağaçlardan çıkmaya başlıyor.

Bir poşetten, bakmadan rakam yazılı kâğıtları çekmeye başlasak; 1 rakamından 40’a, 50’ye kadar tam sıralı, uygun sıralı çekmek, hem de bunu her sene üç ayda bir aynı mükemmellikte başarmak, ne derece mümkün olabilir? İlim, irade ve gücümüz, kudretimiz yetersiz kalacağı için bunu bir kez başarmamız neredeyse imkânsız. Her sene dört mevsimde toprak ve ağaçlardan çıka(rıla)nlara şimdi tekrar bakalım, tefekkür edelim. Tam o mevsimde her türden canlının ki bitkilerin, ağaçların, hayvanların, insanların evet her türlü ihtiyaçları yiyecek, içecek, giyecek vb.; poşetteki sayıların 1’den 50’ye kadar sıralı çıkarılmasından çok daha fazla adette ve kıymette tam sıralı, uygun, mükemmel çıkarılıyor her çeşit nimet. Bunlar vitaminleriyle vücudun tamamına, renkleri, şekilleri, lezzetleri, kıvamları ile gözlere, ağızlara ve şuurlara da en uygun özelliklerde çıkıyor; her cihetçe güzellikleri ile akıl ve kalplerde hoşnutluk, sadece hayret ve hayranlık derecesinde hoşnutluk bırakıyor.

Uzay gemilerine dair gerçekleştirilebilen bir teknoloji artısına birçok kişi hem en aşırı ilgi ve hayranlık gösterirken Küre-i Arz gemisinin ise sadece birkaç insanı değil her tür canlının her çeşit lezzetleriyle dolu mükemmel bir İlâhî uzay gemisi olarak sadece galaksimizdeki diğer gemilerle, ortalama 200 milyar yıldızlar içinde, bu tablo tefekkür neticesinde insanda Allah’a karşı çok yüksek bir sevgi, hayranlık uyandırıyor. İnsan yapımı uzay gemiler ancak birkaç canlı taşıyabilirken ve hatta belki içecek temin noktasında mürettebatın sıvı atıkları dahi dönüştürülüp ayrıştırılıp tekrar içecek olarak kullanılması gerekirken şu İlâhî uzay gemisi olan mavi şirin dünyamız ise, değil mi; A’dan Z’ye ancak; fakat ancak; fakat belki ancak bu kadar mükemmel hayret ve hayranlık duygularını doruk noktada uyandıracak mükemmellikte donatılmış, yapılmış, modası hiç geçmiyor. Hatta insanlar hayat, ömür süresini dahi uzatacak tıp cihetinde çalışmalar yapıyor bu uzay gemide küre-i arz’da daha fazla kalabilmek için, evet modası hiç geçmiyor, sonsuz bir ilim, irade ve kudret ile Allah tarafından yaratıldığı için yoksa aklen mümkün değil. Fakat bizim uzay gemisi modellerimizi kim ister hem de vatan edinmek için.

Evet, zerreler, atomlar, atom altı parçacıklar Cenab-ı Allah’ın memuru, askeri. Allah var olduğunu ve nasıl fiiller, isimler, sıfatlar, ne kadar yüce bir zatı olduğunu bu zerrelerden yarattığı eşya ile cin, insan ve meleğe, şuur sahiplerine öğretiyor, ilan ediyor, haberdar ediyor. İnsanların ahiret hayatından önceki bu küre-i arz uzay gemisinde misafir olduklarını bildiriyor. Peki misafirhane olmayıp, duruma göre, hakiki vatan olacak Cennet ve Cehennem acaba ne kadar muhteşem şimdi bir düşünelim.

Risale-i Nurlar’da kâinatın Kur’ân’ın cisimleşmiş hali olduğu ifade ediliyor. Kâinat çok güzel, dolayısıyla zaten Kur’ân da sonsuz güzel ve Risale-i Nur Külliyatı Kur’ân’ın son hakikî tefsiri ve o da en güzel tefsir. Kim hayatını bu en güzel, en önemli kitapları okuyup içlerindeki manalara, programlara uygun faaliyetler ile güzel yapmak, Cennet vatanını istiyor?

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