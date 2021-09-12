Musibetlerin Dili broşürü Isparta'da dağıtıldı

Risale-i Nur Talebeleri olarak neşriyatımızca yeni basılan “Musîbetlerin Dili” yeni tanzim cep boy kitapçığımızı gündemimize aldık.

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Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan bu yeni tiryak eseri nasıl insanlara en güzel surette ulaştırabiliriz ve belki birkaç kişinin daha Bediüzzaman Said Nursî ve Kur’ân’ın bu zamandaki mânevi tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı ile tanışmasını temin edebilir ve muhtevasındaki hakikatler ile dünya-ahiret saadetine vesile olabiliriz diye istişarelerimizi gerçekleştirdik.

Netice olarak 10 Eylül Cuma günü Isparta’nın merkezindeki en kalabalık cemaatin toplandığı camilerden biri olan Tarihî Mimar Sinan Camii’nde Cuma namazına müteakiben cami bahçesi dışındaki kapısındaki yerlerimizi aldık. Ellerimizdeki yarısı çikolata diğer yarısı “Musîbetlerin Dili” kitapları ile dolu tepsilerimizi dağılmakta olan cemaate uzatıp, “Buyurun, Cuma günü hediyemizdir, ülkemizdeki kuraklık vb musîbetlerin kalkması için duâ makamında hediyemizdir” diyerek yaklaşık 200 kadar kitabımızın dağıtımını yaptık.

Büyük bir ilgi, memnuniyet, hatta kimileri hediye kitabımızı aldığı gibi okuyarak yoluna devam ediyor ve etkisinde kalıp yolun yarısından dönüp “Tanıdıklarım da var 1 adet daha rica edebilir miyim” diye mukabelede bulunan pek çok kişi oldu. Yoldan geçmekte olan insanlardan da pek çok kişi hediyelerini almak için gelince cami kapısında etrafımız doldu.

Yine Cuma namazını kılmak için gelen yaklaşık 30 kadar ortaokul-lise talebesi de hediye kitaplarımızı elimizdeki tepsimizden çikolatalarıyla alınca çok mutlu olduk. Mübarek Cuma gününde böyle sevaplı, sadâka-i cariye ve hem ahirzamanda ve hem bu zamanın en kıymetli Kur’ân-iman hakikatlerinin izah edicisi olan Risale-i Nur’dan eserleri dağıtmaktan hasıl olan sevabın ziyadesi ile şahs-ı manevimize yazılması ve ciddî istifadeye medar olması duâsı ile inşallah.