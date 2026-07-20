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20 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Yüz binler kişi mi?

Kemal Vapur
20 Temmuz 2026, Pazartesi
Yalnız bir ağaç birçok fayda sağlıyor; 100 insana, belki 300-400 kişiye ve yüzlerce diğer tür canlıya.

Fakat bu ağaçlar yan yana dizilip orman manasını oluşturacak miktarda bir araya geldiğinde, şehirleri, belki ülkeleri, milyonlarca canlıyı yiyecek, içecek, temiz hava, gezilecek yer gibi milyon faydayı netice vermek ciheti; Allah aynı vazifede birlikte yapılan faaliyette bu muhteşem güzellik ve faydaları yaratıyor.

Yine yalnız bir damla su her an kuruma tehlikesinde ve faydası ne kadar az; belki küçük bir kısım az canlıya faydası var. Fakat bu damlalar yan yana dizilip göl, denizler manasını oluşturacak miktarda bir araya geldiğinde, sanki cemaat olduğunda; şehirleri, belki ülkeleri, milyonlarca canlıyı yiyecek, içecek, gemicilik ile yük nakliyesi, gezilecek yer gibi milyon faydayı netice vermek ciheti ki, evet Allah'ın iki çeşit kanunundan biri kavlî (sözlü ki semavî suhuflarındaki ve kitaplarındaki hükümleri), biri kevnî (yarattığı eşyadaki keşfettiğimiz özellikler namındaki hükümleri) ve bu iki kanuna uygun meydana gelen, temin edilebilen birliktelik, beraberlik muazzam faydaları, güzellikleri netice veriyor.

Roma İmparatorluğu'na bakalım, Ashab-ı Kehf ünvan sahibi 5 ya da 8 iman kahramanı gencin olduğu zamanda hususan bakalım. Roma İmparatorluğu putperest olduğu, iman da etmediği, Allah'ın kavlî değil, kevnî kanunlarında gayretli, dikkatli ve neticesinde maddeten yüz binler, belki milyonlar kuvvetinde bir birlik. Fakat Allah her asra rıza ve methi ile milyonluk Roma İmparatorluğundakileri değil, Risale-i Nur'daki kudsî derste belirtildiği üzere sayısı 5 ya da 8 olan Ashab-ı Kehf'in ihlâslı, imanlı gençlerine ki hem kevnî fakat hem de kavlî hükümlerine iman ve muvafakat eden kahraman imanlı gençlerini gösteriyor ve bu az sayıdaki razı olduğu amellerle gelenleri, diğer razı olmadığı milyonlardan kıymetli hükmediyor, Kur'ân'ında senâ ile makam veriyor.

Şu kıyametin çok yaklaştığı, Barla Lâhikası'ndaki izahlarda olduğu üzere, zamanda Allah'ın rızası üzere yalnız olarak nispeten az miktarda değil, belki rıza-i İlâhî üzere cemaat ile birlikte salih ameller işleyen yüz binlerden kıymetli; o makbul, müsbet iman hizmetindeki azlara ne mutlu!

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