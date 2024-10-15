Isparta Bediüzzaman Mevlidi Şahs-ı Manevî ile gerçekleştirildi

Aynen önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılı Isparta Bediüzzaman Mevlidimizi de gerçekleştirmeden birkaç ay öncesinde Isparta Cemaatimizin meşveretinde gündemimize aldık ve mevlid tarihimizi tayin ettik.

Mevlidi belirlenen tarihte gerçekleştirmek için Isparta Sidre Eğitim, Kültür ve Sağlık Derneği müracaatı ile il müftülüğünden randevu alın-dı. Müftülük onayı neticesinde müftülük de valilik onayı almak için gerekli müracaatını yaptı. Valilikten onayın alınması ile birlikte diğer hazırlık süreci başladı.

Zamanın eşsiz güzelliği olan Bediüzzaman’a dair yapılan faaliyetlerde mümkün mertebe herşey güzel olmalı. Zira hem zamanın eşsiz güzelliği, hem ahirzaman müceddidi, şu Kur’ân-iman hizmetinde asrın mânen vazifelisi, hem “Risale-i Nur’un... vazife-i hilâfetin en ehemmiyetlisi olan neşr-i hakaik-ı imaniye noktasında Hazret-i Hasan’ın (ra) kısacık müddetini uzun bir zamana çevirerek, tam beşinci halife nazarıyla bakabiliriz.” vasfına mazhar eserin müellifi olan bir zata dair yapılan faaliyetlerde -ki sadece âlem-i İslâm değil tüm insanlık Risale-i Nur’daki Kur’an hakikatlerine muhtaç- mümkün mertebe herşey güzel olmalı.

Çalışmalarımız son 1 ay yoğunlaştı. Öyle ki mevlid gününe kadar her hafta dershanemizde bir araya gelerek son neticeleri değerlendirmek üzere 4 ayrı meşveretle tüm süreci tamamladık. Her hafta gerçekleştirdiğimiz bu meşveretler, süreci büyük bir kolaylık ve sekinet ile tamamlamamıza vesile oldu.

Bir haftaki meşveretimizde Isparta geneli bilboardlara asıl-acak dev boy afişler ve otobüslere asılacak A5 ebat afişler ve el tanıtım broşürleri değer-lendirildi. Bilboard afişlerinin şehrin en işlek yerlerinde tanı-tım amaçlı asılıp hazırlanması için meşveretimizde vazifelen-dirdiğimiz heyet yetkili şirket ile görüşmeye gitti. El ilanları noktasında, geçen sene her iki tarafı da aynı formatta hazır-lanan el broşürümüz bu sene arka yüzü Risale-i Nurları ve Bediüzzaman’ı tanıtan ve neşri-yatımızın internet adreslerinin yer aldığı bir şekilde tasarlanıp bir miktar daha tekmil edildi ve bu broşürlerin hangi camilerde cuma çıkışı sonrası ve hangi mahalle pazarlarında ve caddelerdeki mağazalara dağıtılabi-leceği karara bağlandı.

Bir hafta sonraki ikinci meşveretimizde Isparta yerel basın mensupları ile mevlid için, Isparta Öğretmenevi’nde vip salonunda kahvaltılı basın toplantısı meselesi gündeme alındı, heyet teşkil edildi ve gerekli rezervasyonlar, davetler yapıldı. Isparta yerel televizyon kanalı ile görüşme yapıldı. Yeni Asya Gazetesi ve internet sitesinde mevlid ilan afişi için hemen harekete geçildi. Yine mevlid için hazırlattığımız 100 adet özel davetiye başta valilik, müftülük olmak üzere partilere ve diğer resmî kurumlara vazifeli heyetçe iletildi. Bir hafta sonra üçüncü meşveretimizde mevlid günü hediye olarak dağıtılacak lokum ve kutuları meselesi, kermes için gerekli olacak malzemelerin tespit ve temini, Isparta geleneksel kabune pilavı yapılabilmesi için aşçı ve malzeme temini meselesi; yurtiçi ve yurt dışından gelecek misafirlerimizin mümkün mertebe ayakta kalmaması yorulmaması, güneş altında kalmaması ya da yağmur yağarsa ıslanmaması için 18’er metrelik 3 parça çadır ve 20 kadar masa ve 250 sandalye kiralanması meseleleri ve yine misafirlerimize yaklaşık 2.000 bardak ücretsiz çay ikramı yapılabilmesi için gerekli ekipmanı ile çaycının temin edilmesi meselesi gündemimizdeydi. Ayrıca cami iç ve dış duvarına tanıtım amaçlı asılacak Bediüzzaman dev boy afişleri ve ne zaman, kimlerce asılacağı tespit edildi. Cami avlusunda Risale-i Nurların ve neşriyatımızın kitaplarını tanı-tım için ve yazarların kitaplarını imzalaması için stand bölümü meselesi değerlendirilip gerekli hazırlıklar itina ile yapıldı. Bir hafta sonra 4. meşveretimizde genel durum değerlendirilmesi yapıldı.

Isparta’daki şefkat kahramanı hanım Nur talebeleri de aynı bu manada kendi meşveretlerini, hazırlıklarını yaptılar. Mevlid günü sabah erkenden erkekler, hanımlar, gençler cami avlusundaki son hazırlıklarını yapmaya başladılar. Mevlid sonrası etrafın temiz bırakılması meselesi de hususan Isparta genç Nur talebeleri ile ellerimize eldivenler takıp poşetlerimizi alıp her yer, mümkün mertebe en ince ayrıntısına kadar, en az Japon-ların yaptığı kadar, temizlendi.

Tüm bu teşrik-i mesai neticesinde insanların dünya ve ahiret saadetlerini elde etmelerine vesile olabilecek Kur’ân-iman hakikatlerinin tanıtıldığı ve başta Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselam olmak üzere tüm peygamberlere, Sahabelere, Bediüzzaman ve talebelerine, ehl-i imana dualar edildiği, pek çok kıymettar bâkî neticeler veren sünnet ve farz amellerin işlendiği pırlanta bir faaliyet gerçekleştirilmiş oldu.