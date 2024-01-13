Ayasofya artık turistlere ücretli

Yabancı turistler 15 Ocak’tan itibaren Ayasofya’ya 25 avro (823 lira) ücret ödeyerek girebilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Unesco’nun tavsiyesi üzerine Ayasofya için ‘ziyaretçi yönetim planı’ uygulamasına geçileceğini söylemişti. Bu kapsamda yabancı turistlerin ziyaretlerinden alınacak ücretin detayları belli oldu. Buna göre 15 Ocak’tan itibaren galeri katını ziyaret edecek turistler, III. Ahmet Çeşmesi karşısına konumlandırılan gişeden bilet alarak içeri girebilecek. Giriş ücreti 25 avro olarak belirlendi. Öte yandan Ayasofya’da QR kod uygulamasıyla hayata geçirilen yeni sistemle ziyaretçiler cep telefonlarının kulaklıkları veya sağlanacak tek kullanımlık kulaklıklarla ibadet edenleri rahatsız etmeden 23 dilde bilgi alabilecek. Haber Merkezi

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