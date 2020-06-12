Son günlerde ülkemizin gündeminden düşmeyen Ayasofya’nın statüsüyle ilgili tartışmalar üzerine bir açıklama da Yerli Düşünce Derneği’nden (YDD) geldi.

Yerli Düşünce Derneği’nin Ayasofya ile ilgili açıklama da, “Ayasofya, hakkında Fatih Sultan Mehmet Han’ın vakfiyesi bulunan bir ibadet mekanıdır. Aynı zamanda fethin sembolüdür. Yalnızca Ayasofya’nın değil bütün İstanbul şehrinin sahibi Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Milletidir” denildi. Yerli Düşünce Derneği’nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Öz yurdumuzda garip, öz vatanımızda parya olacak halimiz yoktur! Ayasofya bizimdir. İstanbul’un Fatihi, Sultan Mehmed Hazretleri burasını gelecek nesillere yani biz torunlarına camii olarak hediye etmiştir. Konu bu kadar açık ve nettir. Peygamberimizin (sav) övgüsüne mazhar olmuş bir milletin evlatlarını egemenlik hakları üzerinden sınamak hiç kimsenin hakkı da haddi de değildir.” Ankara – Recep Gören

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