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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Beş asırdır rahmetle anılıyor

28 Ekim 2019, Pazartesi 00:40
Hak dostlarından Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri vefatının 391. sene-i devriyesinde rahmetle, hayırla ve dualarla yâd edildi.

Üsküdar’ın manevî mimarı olan ve İstanbul’da Eyüp Sultan Hazretleri’nden sonra türbesi en çok ziyaret edilen Hak dostlarından Aziz Mahmûd Hüdâyi Hazretleri (1541-1628), vefatının 391. sene-i devriyesinde rahmetle, hayırla ve duâlarla yâd edildi.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Kültür Ünitesi tarafından 19 Ekim 2019 Cumartesi günü Üsküdar Hüdayi Camii’nde gerçekleştirilen anma programında hatimler okundu, Hüdayi Hazretleri’nin divanından eserler seslendirildi. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dekanı ve eski İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz tarafından Hüdayi Hazretleri’nin hayatının, eserlerinin, fikirlerinin ve hatıralarının anlatıldığı program Hüdayi Vakfı Yurt Dışı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Alican Tatlı’nın Hüdayi Vakfı’nın günümüze kadar yaptığı hizmetleri hakkındaki konuşmasıyla devam etti.

Halk içinde, Hak ile beraber

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, genç, yaşlı yüzlerce Hüdayi seveninin ilgiyle takip ettiği programda Hüdayi Hazretleri’nin, hem sultanların hem de halkın gönlünde taht kurduğunu, ondaki tevazu ve cömertlik sayesinde adının sonsuza dek yaşayacak insanlardan biri olduğunu belirtti.

5 asırlık merhamet ve şefkat çınarı

Dr. Alican Tatlı konuşmasında ise Hüdayi Hazretleri tarafından kurulan Vakıf hizmetlerinin günümüzde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı tarafından dört kıt’ada günden güne artarak devam ettiğini dile getirdi.

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: aziz mahmdu hüdayi
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