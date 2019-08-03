"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Bir garip geçim meselesi

03 Ağustos 2019, Cumartesi
Genç Yorum dergisi “işsizlik” konulu 180. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Biz size döneriz” başlıklı Ağustos sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Artan işsizlik ve istihdam sorunları ile bu konuda neler yapılabileceği, gelir eşitsizliği, işsizliğin kişide, ailede ve toplumda sebep olduğu olumsuzluklar gibi konuların ele alındığı Ağustos sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle; Melike Nursultan Akkaya: “Alaycı ve mektepli” Bilal Said Parlakoğlu: “Maddî terakkînin yolu” Nuriye Sultan Kostak: “Görünmez sarhoşluk: Maişet derdi” Mustafa Usta: “Onun KPSS puanı var, güzel mi güzel” Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor. Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ile röportaj Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ile Behlül Semerci ve Said Akça’nın yapmış oldukları röportajda; Türkiye’deki işsizlik sorununun sebepleri, ekonominin durumu, işsizliğin genç nüfus ve eğitim ile ilgisi gibi konular konuşuldu.

Her ay olduğu gibi

Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum; Türkiye ve dünya gündeminden muuhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da. Psk. Banu Arslan, 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Mindfulness” ve “Enneagram” kavramlarının tanımı ile yer alıyor. Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Mizah”; Handenur Yaşar, Yeşil Yorum’da “Güneşi Gördüm”; Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu, Bâb-ı Edebiyât’ta “Ardımızdan dökülen: Su” ve Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Şehirler ölürken” yazılarıyla bu ay da okurlarını bekliyor.

Keçeli’de bu ay

Farklı tarzı ve zengin muhtevasıyla Keçeli’de bu ay; Feyâlilaceb’de Şulenur Yaşar “Mutsuzluk kokusu”, Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır “Muhtıralı Hayat Takvimi”, Çedile Avrupa’da köşesinde Feyzanur Elif Mutlu “Kendimi Zonguldak’ta buldum!”, Öğrenci İşi’nde Şule Konca “Öğrenci işi farkındalık” yazılarıyla okurlarını bekliyor. Keçeli’nin Kitaplığı’nda Fethiye Akay “Mürekkep Yürek” kitabının tanıtımıyla, Çay Saati’nde Büşra Bakırcı “Zaman insanı değiştirir mi?” araştırmasıyla, Ehl-i Medya’da Neslinur Zeynep Mutlu “Hicvin resmi” tanıtımıyla yer alıyor. Edibenur Üner, Her Telden’de “Servet-i Fünûn dergisi” ve “Çöpsüz Bakkal” haberleri ve Sinematograf köşesi ile Keçeli okurlarını bekliyor.

Etiketler: Yeni Asya, Genç Yorum, dergi, geçim
Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsanları ölüme gönderemeyiz

    Ekmiyoruz, ithal ediyoruz

    İzmir belediyesindeki memurlara yüzde 72 zam

    Edward Snowden: Facebook sizi gözetliyor

    Trump'tan Avrupa'ya 'IŞİD' tehdidi

    Yeni havalimanında problemler bitmiyor

    NATO Genel Sekreterinden 'S-400' açıklaması

    Denetim değil, sansür

    Rusya: ABD, INF'den çekilerek çok ciddi bir hata yaptı

    38 kişinin öldüğü Güvenpark saldırısının faillerinden biri yakalandı

    İYİ Parti'nin Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu oldu

    Hacı adayları cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

    'Güvenli Bölge' çalışmaları 5 Ağustos'ta Ankara'da

    INF Anlaşması sone erdi

    'Hollanda'da burka yasağı ırkçı eylemlere neden olabilir'

    'Hukuku yok saymak isteyen bir irade, devlet içinde çaba gösteriyor'

    Emin Işık dualarla ebediyete uğurlandı

    Balıkesir'de seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın: 5 ölü

    Erken tanı ve özel eğitim ile otizmin etkileri en aza inecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbre hukuka dönerken
    Genel

    İnsanları ölüme gönderemeyiz
    Cevher İLHAN

    Parti kurmak “hıyanet”se…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytanın desiselerini çökerten risale
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ekonomide dinamik güç: Yerli üretim
    Genel

    Ekmiyoruz, ithal ediyoruz
    Genel

    Bir garip geçim meselesi
    Durmuş Ali İnci

    Güneşin doğuşunu batıdan seyretmek
    Naci TEPİR

    Demokrasiye doğru

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.