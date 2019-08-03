Bir garip geçim meselesi

Genç Yorum dergisi “işsizlik” konulu 180. sayısıyla çıktı. Gündemi ebedî gençlik olanların dergisi Genç Yorum, “Biz size döneriz” başlıklı Ağustos sayısı ile okurlarıyla buluşuyor.

Artan işsizlik ve istihdam sorunları ile bu konuda neler yapılabileceği, gelir eşitsizliği, işsizliğin kişide, ailede ve toplumda sebep olduğu olumsuzluklar gibi konuların ele alındığı Ağustos sayısının kapak yazıları ve yazar bilgileri şöyle; Melike Nursultan Akkaya: “Alaycı ve mektepli” Bilal Said Parlakoğlu: “Maddî terakkînin yolu” Nuriye Sultan Kostak: “Görünmez sarhoşluk: Maişet derdi” Mustafa Usta: “Onun KPSS puanı var, güzel mi güzel” Kapak konusu bağlamında, Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileriyle Karikatür sayfası derginin daimî bölümlerini oluşturuyor. Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ile röportaj Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu ile Behlül Semerci ve Said Akça’nın yapmış oldukları röportajda; Türkiye’deki işsizlik sorununun sebepleri, ekonominin durumu, işsizliğin genç nüfus ve eğitim ile ilgisi gibi konular konuşuldu.

Her ay olduğu gibi

Erhan Akkaya editörlüğünde hazırlanan Foto Yorum; Türkiye ve dünya gündeminden muuhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da. Psk. Banu Arslan, 2 Soruda Psikoloji köşesinde “Mindfulness” ve “Enneagram” kavramlarının tanımı ile yer alıyor. Caner Kut, Zihnin Çarkları’nda “Mizah”; Handenur Yaşar, Yeşil Yorum’da “Güneşi Gördüm”; Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu, Bâb-ı Edebiyât’ta “Ardımızdan dökülen: Su” ve Ali Hakkoymaz, Keyfince Lügât’te “Şehirler ölürken” yazılarıyla bu ay da okurlarını bekliyor.

Keçeli’de bu ay

Farklı tarzı ve zengin muhtevasıyla Keçeli’de bu ay; Feyâlilaceb’de Şulenur Yaşar “Mutsuzluk kokusu”, Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır “Muhtıralı Hayat Takvimi”, Çedile Avrupa’da köşesinde Feyzanur Elif Mutlu “Kendimi Zonguldak’ta buldum!”, Öğrenci İşi’nde Şule Konca “Öğrenci işi farkındalık” yazılarıyla okurlarını bekliyor. Keçeli’nin Kitaplığı’nda Fethiye Akay “Mürekkep Yürek” kitabının tanıtımıyla, Çay Saati’nde Büşra Bakırcı “Zaman insanı değiştirir mi?” araştırmasıyla, Ehl-i Medya’da Neslinur Zeynep Mutlu “Hicvin resmi” tanıtımıyla yer alıyor. Edibenur Üner, Her Telden’de “Servet-i Fünûn dergisi” ve “Çöpsüz Bakkal” haberleri ve Sinematograf köşesi ile Keçeli okurlarını bekliyor.