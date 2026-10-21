Gençlerin kitap ilgisi umutları tazeledi - Antalya Kitap Fuarı izlenimleri...

Antalya'nın en büyük fuar alanlarından biri olan Cam Piramit'teki 16. Kitap Fuarı sona erdi. “Bugünü oku, geleceği yaz” sloganıyla başlayan fuarda Yeni Asya Neşriyat olarak yerimizi aldık.

Fuarlar ve kitaplarla açılan gönül kapıları

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ANTALYA - HASAN BULUT

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Antalya 16. Kitap Fuar gerçekleştirildi. Fuarın dinamik bir yapısı vardı. Hafta içi öğrenci, hafta sonu yetişkinler ağırlıklıydı. Öğrencilerin Yeni Asya standına karşı ilgileri çok farklıydı. Kimisi ellerini kaldırarak dua ediyor, kimisi "Bence en güzel kitaplar burada" diyor; kimisi bunlar "Hür Adam’ın kitapları" diyordu. Stant görevlilerimiz de onlara Can Kardeş dergisi ve üzerinde Can Kardeş logosu olan balonlar hediye ediyordu. Fıtratların safiliğiyle müthiş bir hava oluşturuyorlardı. Bu arada şunu da anladık ki, çocuk yayınlarının çeşitliliğine çok ihtiyacımız var. Bu konuda çalışmalara hız vermemiz gerekiyor.

Gençlerin fuara ilgisi de manidardı. Gençler arayış içeresindeler. Sordukları soruların cevaplarının Risale-i Nur'da var olduğunu söylesek de, sosyal medya okur-yazarlığını daha çok tercih ettiklerini gördük. Yine de Gençlik Rehberi, Küçük Sözler, İman ve Küfür Muvazeneleri ve Said Nursî Kimdir? broşürü gençlerin tercihleri arasında yer aldı. Ayrıca stant görevlilerimiz gençlere Genç Yorum dergimizi hediye ettiler.

Çocuk kitaplarında olduğu gibi gençlik yayınlarına da çok ihtiyaç var. Stant ekibimiz gençlerin sorduğu soruları birer birer not aldılar. Bu sorulara Risale-i Nur'dan onların ilgi seviyesine uygun cevapların hazırlanması için çalışmalara bir an önce başlanması gerekiyor.

İlginç Diyaloglar

Fuarlara katılmanızın en önemli sebeplerinden biri elbette ki neşriyat yoluyla ilânattır. Bu mânâda çok kıymetli diyaloglar yaşandı. Standımıza gelen genç bir hanım bize "Ben içimde bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Tesettürlü olmadığıma bakmayın. Bu yolculuğa Risale-i Nur'la başlamak istiyorum. Hangisiyle başlamalıyım?“ dedi. Biz kendisine hanımların irtibat numarasını verdik, başlangıçta okuyabileceği risaleleri takdim ederek yardımcı olduk.

Sosyal medyada felsefe konuşmaları yapan ve bu konuda kitabı da olan bir beyefendi, "Sizi burada bulduğuma çok sevindim. Bediüzzaman, -siz nasıl kabul ediyorsunuz bilmiyorum ama- müthiş bir felsefeci... Bir videomda 'Bir madde yoktan var edilemez. Vardan da yok edilemez.' meselesini konu etmiştim. Bir takipçim, 'bu meseleyi Bediüzzaman Risale-i Nur'da çok güzel anlatmış, okumanızı tavsiye ederim‘ dedi. İlgili yeri ve başka yerleri okuduğumda çok şaşırdım. O, dünyanın tanıması gerekli bir felsefeci" dedi. Kendisine telefon numaralarımızı vererek ayrıldık. İnşallah irtibatımızı devam ettirmek istiyoruz.

Bir başka hanımefendi, risalelerin olduğu bölümde kitaplar üzerinde ellerini gezdirerek âdeta okşar gibiydi. "Ben bir zamanlar bu kitapları okuyordum. Çeşitli sebeplerden dolayı uzun bir ara verdim. O günlerdeki iç huzurumu şimdi bulamıyorum." dedi. Biz de tekrar bu vesileyle başlangıç yapabileceğini söyleyerek, hanımlarla irtibatını sağladık.

Yine bir başka beyefendi Bediüzzaman'ın Sultan Abdülhamid'e karşı duruşunun izahını istedi. Meseleyi gerekli yerlerden okuduğumuzda "Demek ki meseleyi kaynağından okumalıymışız. Gayet makul bir duruş." diyerek ayrıldı.

Fuarın Enleri

Fuarda en çok satılan kitaplar:

1- Cami Boy Kur’ân-ı Kerîm

2- Risale-i Nur Açıklamalı Kur’ân-ı Kerîm ve Meali

3- Risale-i Nur Külliyatı ve muhtelif küçük boy risaleler

4- Resimli Peygamberimizin Hayatı

5- Nur Hareketi Serisi

En çok sorulan kitaplar

1- Ortaokul seviyesinde çocuk kitapları

2- İnanç noktasında gençlerin sorularına cevap verebilecek kitaplar.

Antalya Cam Piramit fuarına katılışımızdaki maksat ziyadesiyle hâsıl oldu. Katkıda bulunan Antalya Yeni Asya gönüllülerine, fedakârane çalışan stant görevlilerimize, kitaplarını imzalayan yazarlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Fuara katılan bazı yazarlarımızın izlenimleri:

Sebahattin Yaşar:

Fuar'da Antalya okurlarını kitaplara ilgili bulduk. Yayınevine yabancı okurlar için biraz daha kitaplar hakkında reyon etrafında tanıtım, bilgilendirme yapılabilir. Genç okurlardan gelen sorular güzeldi. Yeni Asya'nın fuarda olması ayrı anlam ifade ediyordu. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerini tanıtan, Risale-i Nurları tanıtmayı kendine misyon edinen bir hususiyeti vardı. Antalya Yeni Asya okuyucularını ve fuarda vazife alan gönüllüleri tebrik ediyoruz.

Yasemin Yaşar:

Fuarda okuyucuların “Rusça Risale-i Nur var mı?” diye sormaları dikkatimi çekti. Pek çok ailenin çocuklarıyla birlikte fuarda kitap arama telaşı beni mutlu etti. Ayrıca Antalyalı Yeni Asya hanım okuyucularının gayretleri ve fuarı çok yönlü gündemlerine almaları çok isabetliydi.

İslam Yaşar:

Kitap değerdir, değerlidir. Bulunduğu yeri de, kişiyi de değerlendirir, varlığına değer katar. Hele bir de kitap fuarı gibi toplu olur, insanları da etrafında toplarsa, o değer umumileşir ve kalıcı hale gelir.

Tıpkı Antalya’da olduğu gibi. Antalya, kitap fuarı vesilesiyle bir bakıma kitabileşti. Yüz yirmi kadar yayınevinin katıldığı fuarda dini muhtevalı eser yayınlayan yayınevinin sayısı iki, üç kadardı. Aslında bu hal fuarın zaafı idi ama Yeni Asya Neşriyat ve orada sergilenen Risale-i Nur külliyatı o zaafı telafi etmeye yetti. Yeni Asya’nın hanım ve bey mensuplarının fuar ziyaretçileri ile muhatabiyetleri harikaydı. Bilhassa kitap meftunlarının Risale-i Nurlara ve Bediüzzaman ile ilgili eserlere gösterdikleri alaka imanın ihyası ve intişarı için ümit verdi. Yeni Asya standında vazife yapan beylerin, hanımların ve gençlerin mütebessim yüzleri, düzgün kıyafetleri ve muhataplarının yaşına, cinsine, haline, tavrına, giyimine, kuşamına bakmadan nezaketle muamele etmeleri, sevgi ve saygı haleleri husule getirdi.

Fuar vesilesiyle on gün boyunca hep kitap konuşuldu. Yıl boyunca o kitaplar evlerde okunacak ve konuşulacak. Bu da gösteriyor ki Antalya’ya bir-iki kitap fuarı az. Fuarda da dinî eser neşreden yayınevleri az. Bundan sonra da Antalya’da kitap fuarlarının olacağı muhakkak. Onlarda mezkur zaaflar telafi edilir, seminer salonlarında Yeni Asya’nın ve diğer dini yayınların yazarlarına da yer verilirse temsilde adalet sağlanır.

Antalya fuarı bir defa daha gösterdi ki Yeni Asya bütün fuarlara katılmalı, dört cepheli geniş yerler tutmalı, kulesinde Bediüzzaman ve Risale-i Nur portreleri olmalı, Risaleler her cephede sergilenmeli. Bu fuar vesilesiyle tebrikler Antalya, tebrikler Yeni Asya.

Prof. Dr. Ahmet Battal:

İmza günleri yazarlar için adeta dünyaya açılmanın bir kapısıdır. Antalya Yeni Asya temsilciliğinin Antalya Yeni Asya okuyucuları ve gönüllüleri ile birlikte organize ettiği Kitap Fuarı ve imza günü de böyle oldu. Bir gün boyunca, Yeni Asya'nın daimi genç kalmayı başaran gençlik yazarı Sabahattin Yaşar Hocamızla omuz omuza vererek standa gelenleri ağırladık, sorularına cevap vermeye çalıştık.

Benim için, bu imza gününün en ilginç anılarından biri, eski meslektaşımız durumundaki bir hâkimin, kitabımızın kapağını uzaktan gördükten sonra özellikle durup yaklaşıp kendisini tanıtarak sohbet etmeye başlaması ve ülkece adalet ve hürriyete duyduğumuz şiddetli ihtiyacı görevde bir hakim olarak teyit etmiş olması oldu. Kendisi kartını verdi. Bazı kitaplar tavsiye etti ve haberleşme isteğini bildirdi. Biz de kendisini memnuniyetle ağırlayıp uğurladık ve karşılıklı görüşme isteğimizi bildirdik.

Fuarda stand için seçilen yer fevkalade güzeldi. Kitap fuarına gelen insanların bilhassa Kur'ân'a ve Risalelere olan yakın ilgilerini görmek mutluluk vericiydi.

Kitap standında görev yapan gönüllü Yeni Asya okuyucularının güler yüzlü ve şefkatli yaklaşımları bilhassa gençlerin ilgisini çekiyordu. Bu tür hizmetler, adeta bir okul durumunda olan Yeni Asya'nın neşriyatını bilhassa gençlere tanıtmak açısından da fevkalade kıymetli oluyor. Emeği geçen herkese teşekkür ve tebrik ediyoruz.