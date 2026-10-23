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23 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Yeni Asya Neşriyat Samsun Kitap Fuarı’nda

23 Ekim 2026, Cuma 02:22
Samsun Kitap Fuarı, yarın kapılarını açıyor. Yeni Asya Neşriyat da fuarda yerini alarak okurlarıyla buluşacak ve ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarlar ve kitaplarla açılan gönül kapıları
YeniAsyaKitap

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek şehre kazandırılan Fuar ve Kongre Merkezi, kitap dünyasının önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve birçok yazar ile çok sayıda yayınevinin katılacağı Samsun Kitap Fuarı, 24 Ekim- 1 Kasım 2026 tarihlerinde hizmet verecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Üniversite şehri, öğrenci şehri Samsun’umuzda önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Samsun Kitap Fuarımız edebiyat tutkunlarının, kitapseverlerin buluşma noktası olacak. Tüm kitapseverleri fuarımıza davet ediyorum” dedi. Fuar, her gün 09.30-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Yeni Asya, 2. salonda 35. standda

Yeni Asya Neşriyat da hazırlıklarını tamamlayarak fuardaki yerini aldı. Stand, Bediüzzaman Said  Nursî, Risale-i Nur, Yeni Asya ve farklı görsellerle donatıldı. Standda başta Kur’ân-ı Kerîm ve Risale-i Nur açıklamalı Kur’ân meali olmak üzere Risale-i Nur Külliyatı, Peygamber Efendimizin (asm) hayatı ve eğitim, kültür, tarih ve kitapları sergileniyor. Yeni Asya Neşriyat aile, gençlik, çocuk kitapları olmak üzere cemiyetin her kademesine hitap eden farklı tür kitaplarıyla bir hafta boyunca okuyucularıyla buluşacak.

Yazarlarımız kitaplarını imzalayacak

Eğitimci yazar Abdülbâkî Çimiç, 24, 26 ve 28 Ekim’de saat 11.00-18.00’de, Prof. Dr. Ahmet Battal 30.10.2026 Cuma saat:11.00-18.00’de, yazar Sami Cebeci de 01.11.2026 Pazar günü saat:11.00-18.00 arasında okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak. Dokuz gün sürecek olan fuar süresince Samsun il ve ilçeleri ile komşu illerden de ziyaretçiler bekliyoruz.

Samsun-Yeni Asya

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