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Cam parçaları sanata dönüştü

07 Mayıs 2019, Salı 23:57
Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla düzenlediği 5. Uluslararası Denizli Cam Bienali yoğun ilgiyle tamamlandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Karma Tasarım Atölyesi organizasyonuyla düzenlediği 5. Uluslararası Denizli Cam Bienali tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde 4 gün süren festivale Amerika, Fransa, İtalya, Letonya ve Türkiye’den cam sanatçıları katıldı. 

Cam parçalarının sanata dönüştürüldüğü Uluslararası Denizli Cam Bienali’ne Amatör ve profesyonel olarak cam ile ilgilenenlerin yanı sıra; camın şekillenip sanata dönüşmesini merak eden ve camla tanışmak isteyen binlerce vatandaş dev organizasyona akın etti. 

Cam şehri: Denizli

Bienal, şehir içinden ve şehir dışından 7’den 70’e binlerce ziyaretçi ağırlardı. Dev organizasyona Denizli Belediye Başkanlığı görevini yaparken başladıklarını hatırlatan önceki dönem Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın da aynı anlayışla bienale sahip çıktığını ifade ederek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, cam sanatının artık Denizli ile özdeşleştiğini ifade ederek, başta katılımcılar ve sanatçılar olmak üzere Bienale emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediyesinin sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Başkan Osman Zolan, eserlerin 30 Mayıs’a kadar Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde sergileneceğini söyledi. 

Bienale katılan ziyaretçiler düşüncelerini şu şekilde ifade etti:                                         

Adile Güney: Denizlili olarak çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bienal Türkiye’de sadece Denizli’de yapılıyor. Özellikle çocukların camla tanışması sağlanıyor.                                                                  

Nilgün Hilmiye Değirmenci: Ben iki dönemdir burada görev alıyorum. Öğrencilerimiz cam boncuklar yapıyorlar. Sanatçılarımızın çok güzel eserleri sergileniyor.                                                                

Serbay Doru: Çok güzel bir etkinlik. Belediyeyi gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel bilgi alış verişi oluyor.                         

Deniz Özdemir: Bienal bizim için çok önemli. Yurtdışından gelen sanatçılarımızla çalışma şansımız oluyor. Denizli zaten camla anılan bir şehir. Hele hele modern zamanla uyarlanması çok daha güzel. 

Gülay Çınaroğlu: Her geçen bienal bir öncekiden daha iyi oluyor. Denizli’yi daha önceden tekstil şehri olarak tanıyorduk, şimdi cam şehri olarak tanıyoruz.            

HABER: MEHMET CEBE-DENİZLİ

Haber Merkezi

Etiketler: Denizli, cam, bienal
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