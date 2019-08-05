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5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Can Kardeş’in Ağustos sayısı çıktı... Muhtaçların Bayramı: Kurban

05 Ağustos 2019, Pazartesi
Can Kardeş Dergisi 355. sayısında Kurban Bayramı’na özel bir sayı hazırladı; Bu bayramda zengin-fakir arasında güzel bir köprü kurulur ve toplum huzur bulur.

Derginin Yayın Koordinatörü Demirhan Kadıoğlu, “Muhtaçların Bayramı: Kurban” başlıklı yazısında, bu bayramda zengin-fakir arasında güzel bir köprü kurulduğunu ve toplum huzurunun sağlandığını yazıyor. Çok basit gibi görünen ve kurban edilen bu hayvanların Müslümanlar arasındaki sevgi, saygı ve dayanışmanın artmasına sebep olduğunu hatırlatıyor. İsmail Tezer, Arif’in Dünyası köşesinde, dayanışmanın ve yardımlaşmanın kâinat kardeşliğini meydana getirdiğini hatırlattığı yazısında bu dünyayı kuşatacak bir duygu ve bayramların da buna birer vesile olduğunu vurguluyor. Can Kardeş muhabiri Kübra Örnek, Avustralya Nur Vakfı’nın Kurban Bayramı ile ilgili yardım faaliyetlerini aktarırken, gurbetteki kardeşlerden de selâm getiriyor.

Sır saklayalım mı?

Hayvanlar Âlemi’nin yazarı İrem Demir, ormanların şirin akrobatı olan şempanzeleri sayfalarına konuk ederken, maymun dünyasına da ışık tutuyor. Peki, süngerden yelkenli yapmaya ne dersiniz? İşte minik okurlar için Makas Eller yaz mevsimine uygun çok eğlenceli bir sulu oyun hazırladı. Refbebe köşesinde ise, Dilek Açıkgöz 3. kuralı öğretiyor. Yan Limanı’na doğru yol alırken, bakın neler öğreneceksiniz? Mikrofon Sende ise, Şulenur Yaşar çocuklara ilginç bir soru sordu. “Sence sır nasıl tutulur?” Birbirinden eğlenceli, ilginç cevaplar geldi. Eğer merak ettiyseniz, bu keyifli röportajı kaçırmayın.

Çizgi kahramanlar iş başında

Derginin karakterlerinden Vız Vız Arı, zor durumda olan kaplumbağayı bakın nasıl kurtaracak? Uçan Çocuk’un kuzey kutbunda ne işi var diye merak ediyorsanız, sayfaları açın okuyun. Çizgi karakterlerden Asya, bu ay birçok başarıya imza atmış, bir ismi konuk ediyor. İlklerin pilotu, Vecihi Hürkuş’u yakından tanımaya ne dersiniz? Derginiz yine dopdolu ve rengârenk! Bu bayramda da Can Kardeş’i yanınızdan ayıramayacaksınız. Can Kardeş hayatına renk katmaya devam ediyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK
seyhan@ye­ni­as­ya.com.tr

Etiketler: can kardeş
Okunma Sayısı: 81
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