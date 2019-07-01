Cezaevlerine Hediye Kitap Kampanyamız Yenilendi!

Büyük İslam Alimi Mütefekkiri Bediüzzaman'ın "Medrese-i Yusufiye" olarak gördüğü cezaevlerine geçen sene başlattığımız hediye "Medrese-i Yusufiye Seti"ne ek olarak Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp eseri de eklendi.
Geçen yıl hazırladığımız 5 kitaplık Medrese-i Yusufiye Seti büyük ilgi görmüş ve sponsor desteğiyle çok sayıda seti cezaevlerine ulaştırmıştık.
Şimdi bu seti iki yeni kitap ilavesiyle geliştirerek bir kampanya daha açıyoruz.
Setteki kitaplar şunlar:
- Medrese-i Yusufiye Risalesi.
- Meyve Risalesi.
- Gençlik Rehberi.
- Haşir Risalesi.
- Bediüzzaman Cevap Veriyor.
- Hizmet Rehberi.
- Yeni Asya’nın Manevî Mimarı Zübeyir Gündüzalp.
Üzeri fiyatı 160 TL olan setin kampanya fiyatı 115 TL.
İmkânı olanları bu kampanyaya katılmaya ve destek vermeye davet ediyoruz.
Kampanya destek hattı: (0531) 609 65 56
https://www.yeniasyakitap.com/
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Konuyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız:
Medrese-i Yusufiye kitap kampanyamız genişliyor
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Haber Merkezi