Çocuklar kitap okumayı seviyor

Kitap Okuma Alışkanlıkları Araştırması’nın sonuçlarına göre çocukların yüzde 80’i kitap okumaktan keyif alıyor.

Daha çok kitap

Kitap dostluğu nerde kaldı?

Sabri Ülker Vakfı, günümüzde çocukların kitap okuma alışkanlıklarını analiz etmek amacıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Aylık ortalama 180 TL’nin çocuk kitabına ayrıldığını gösteren araştırma, önemli bir yüzdelik dilimin satın almak yerine değiş tokuş veya ödünç yoluyla kitap edindiğini gösteriyor.

Araştırmaya göre çocukların çoğunluğunun kitap okumayı sevdiği, ebeveynleri kitap okuyan çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanmaya daha yatkın olduğu, sesli kitap ve e-kitapların çocuklar tarafından yaygın olarak tercih edildiği gibi çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Kitap Okuma Alışkanlıkları Araştırması’nın sonuçlarına göre çocukların yüzde 80’i kitap okumaktan keyif alıyor. Ebeveynler de çocuklarına kitap okuyarak kitap sevgisini ve okuma alışkanlığını geliştirmeye çalışıyor. Araştırma annelerin okuma alışkanlığında önemli bir örnek olduğunun altını çiziyor. Ayrıca, kitap okuyan annelerin çocuklarının da kitap okumayı sevdiği görülüyor.

İstanbul - Aslan Özdemir