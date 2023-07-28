Daha çok kitap

Türkiye’nin nüfusu arttığı halde basılan kitap sayısının artmaması ve hatta azalması acaba neye işarettir? Daha az kitap okuyarak, daha az kitap, dergi ve gazete basarak “Büyük Türkiye” olma imkânı var mı?

İsterseniz önce ilgili habere özetle bir bakalım: “Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına ilişkin yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini (ISBN) açıkladı. Buna göre, gazete ve dergi sayısı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,2 azalarak 4 bin 48 oldu. Bu yayınların yüzde 53,9’u dergilerden oluştu. Gazete ve dergilerin tirajı, söz konusu dönemde yüzde 8,3 azaldı. Ülkede 2022’de yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 848 milyon 365 bin 241 olarak hesaplandı, bunun yüzde 95,4’ünü gazeteler oluşturdu. Gazetelerin yüzde 28,1’i haftada 2-6 gün arası, yüzde 25,8’i haftalık, yüzde 19,7’si aylık, dergilerin ise yüzde 21,3’ü 3 aylık, yüzde 20,9’u aylık, yüzde 17,2’si 6 aylık olarak yayımlandı. Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 88,2’sini günlük, yüzde 7,9’unu haftada 2-6 gün arası, yüzde 2,6’sını haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin yıllık tirajının ise yüzde 64,8’ini aylık, yüzde 12,1’ini üç aylık, yüzde 10,3’ünü 2 aylık, yüzde 4,8’ini haftalık yayımlanan dergiler oluşturdu. Yayınlanan dergilerin yüzde 17,6’sı sektörel/mesleki, yüzde 14’ü akademik, yüzde 8,6’sı edebiyat/tarih içerikli olurken gazetelerin yüzde 90,8’i siyasi/ haber/güncel, yüzde 2,1’i yerel yönetim, yüzde 1,6’sı sektörel/mesleki içerikli yayımlandı. Satılan kitap bandrolü sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,3 azalarak 380 milyon 269 bin 402 oldu.” (AA, 25 Temmuz 2023)

Elbette esas olan kitapların, dergilerin ya da gazetelerin okunmasıdır. Fakat basılan kitap sayısının azalması, gazetelerin satış rakamlarının düşmesi Türkiye’yi idare edenlerin övüneceği bir gelişme değildir. Daha az okuyarak, daha iyi durumlara gelebilir miyiz?

Tabii ki kitap, dergi ya da gazeteleri internet ortamından okumak da mümkündür. Ama internetin daha çok vakit harcama ve ‘eğlence’ye ayrıldığını da görmek durumundayız. Keşke internet imkânını daha fazla kitap, gazete ve dergi okuyarak değerlendirmiş olsak. O halde bu gidişin hayra alamet olmadığını görüp acil tedbir alınmasında fayda var. Başta çocuklarımız olmak üzere okuyan herkesi teşvik eden bir sistem kurulabilse, uzun dönemde basılan kitap sayısı da artabilir. Fakat idarecilerde böyle bir niyet ve gaye görülmüyor. Aksine “Okuma, söyleneni alkışla” anlayışı hükmediyor.

“Oku!” emrine muhatap olan insanların bunu ihmal etmesi büyük hata. Eğitim sisteminin ‘oku’mayı teşvik edecek şekilde yenilenmesinde fayda var. Ancak ‘oku’yarak “en büyük düşman olan cehalet”i mağlup edebiliriz. Okumayı teşvik için atılan adımları hepimiz desteklemek durumundayız.

Türkiye, daha çok kitap basılan ve daha çok okunan bir ülke olmak durumunda. İnanın, bunu başarabilirsek dolaylı olarak ekonomik krizleri de aşarız.