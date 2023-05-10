Kitap dostluğu nerde kaldı?

Ekonomi ve siyasetten daha fazla eğitim ve kitaplarla meşgul olmadıktan sonra sıkıntıları aşmamız mümkün değil.

Madem ‘cehalet’ en büyük üç düşmandan biridir; o halde bu düşmanı mağlup etmek için ‘bilgi’ye yani eğitim ve kitap okumaya ihtiyacımız vardır. Milyonlarca öğrencisi olan bir ülkenin, arzu edilen seviyede ‘kitap okuyan’ı yoksa bu büyük bir kriz değil mi?

Dünya Kültürü Puan Endeksi’ne göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Japonya olmuş. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya, Fransa ve Çin takip etmiş. Endeks, vatandaşların haftada okumaya harcadığı ortalama zamanı esas alarak hesaplanmış. Yalnızca basılı kitapların puanlama kapsamına alındığı; ders kitabı, spor-moda-magazin gazeteleri ve çevrim içi siyasi haber ve dini içerikler gibi okunabilir materyallerin puanlama kapsamına dahil edilmediği endekse göre Türkiye, haftada ortalama 3 dakika kitap okunma süresiyle listenin en son sıralarında yer almış.

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporuna göre de Türkiye okuma alışkanlığında dünyanın en geri ülkeleri arasında yer almış. Türkiye ilgili listede; Libya, Tanzanya, Yemen, Afganistan, Pakistan, Gana, Togo ve Gine gibi ülkelerin bulunduğu klasmanda yani 173 ülke arasında 113’üncü sırada yer bulabilmiş.

Aynı habere göre bir yılda ders kitapları hariç Amerika’da 72.000, Almanya’da 65.000, Brezilya’da 13.000, Türkiye’de ise 6.000 kitap yayımlanıyormuş. AB ülkelerinde yıllık kitap harcaması 600 dolarken Türkiye’de 2 dolar. Almanya’da 11 bin 332, Fransa’da 4 bin 8, İspanya’da 5 bin 209, Türkiye’de ise 1433 kütüphane var ama bu kütüphanelerin yalnızca 400’ü AB kütüphane standardını taşıyormuş. İngiltere’deki ortalama bir gazetenin trajı Türkiye’deki bütün gazetelerin tirajından daha fazla.

Bu tabloyu değerlendiren Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Başkanı Gürkan Avcı şöyle demiş: “Gençlerimiz ve çocuklarımızda ders kitabından başka kitap okumuyor, hatta ders kitabı bile okumuyor. Halkımız cep telefonuyla ilgilenmeyi, bilgisayarda sörf yapmayı ve televizyon seyretmeyi (...) o kadar önemsiyor ki, değil kitap okumayı, cep telefonundan önemli makale ve haberleri de okumuyor. Futbolcuların künyesini ezbere bilen ama gazeteleri, kitapları ‘yalan makinesi’ diye yaftalayan halkımız var. Türkiye’nin kitap okumamasının en önemli nedeni ailede kitap okuma geleneğinin olmaması(...)sıdır.”

Peki, topluma örnek olması gerekenlerin bir anlamda ‘kitap dostu olmaması’ olmaması; bir ülke, bir millet, bir cemiyet için büyük bir kayıp değil mi? Bu şekilde devam ederek “Büyük Türkiye” olabilir miyiz? Huzura kavuşabilir ve krizleri aşabilir miyiz? O halde ‘kitaba uzak’ olanları mutlak surette ‘kitap dostlu’ haline getirmek gerekir. Elbette bu kolay değil ama başka çaremiz de yok. Başka çaresi olan varsa lütfen söylesin...