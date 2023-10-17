Dergilerimiz okuyucuları ile buluştu

Yeni Asya Medya Grup bünyesinde yayınlanan dergilerimiz Uluslararası 14. Dergiler Fuarında okuyucuları ile buluştu.
Bizim Aile Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
12-15 Ekim tarihleri arasında, tarihî Sirkeci Tren Garında gerçekleşen fuara 130 dergi katıldı.
Yeni Asya dergiler grubu da Can Kardeş, Bizim Aile, Genç Yorum, Köprü dergileri ve çocuk yayınlarıyla yer aldı.
Yurtdışı katılımın da olduğu fuarda Azerbaycan 2, Makedonya 3, Fas, Arabistan ve Mısır 1’er dergi ile temsil edidi.
Filistin’den Dergi Günleri’ne katılması beklenen Enver ve Samah dergileri temsilcileri İsrail zulmü sebebiyle gelemedi. Onlar için hazırlanan özel standa ilgi büyüktü.
MİNİK OKURLARA ÖZEL ÇİZİM
Fuarın üçüncü gününde Can Kardeş Genel Yayın Yönetmeni, çizer Demirhan Kadıoğlu Yeni Asya standında okurlarıyla buluştu.
Çizgi romanlarını ve boyama kitaplarını imzalayan Kadıoğlu minik okurlarının portre çizimlerini de yaptı. Anne babalarıyla sohbet etti.
TANITIM İMKÂNI BULDUK
Hanımlar ve gençlerin ilgi gösterdiği standımızda dergilerimizin teşhir ve tanıtımını yapma imkânı bulduk.
Fuar, geçtiğimiz Pazar günü yeniden buluşmak temennileriyle son buldu.
Seyhan ŞENTÜRK - İstanbul