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20 KASIM 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

“Dünya Çocuk Hakları Günü Sergisi” Taksim Camii’nde

20 Kasım 2024, Çarşamba 13:41
Uluslararası Mülteci Hakları Derneğinin, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlediği fotoğraf sergisi Taksim Camii Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Zorlu koşullarda saatler boyunca çalıştırılıyorlar! 160 milyon çocuk okul yerine işe gitmek zorunda kalıyor!

 

Tamamı derneğin kendi ekibi tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, çatışma bölgeleri ve insanî krizin söz konusu olduğu coğrafyalarda gerçekleştirilen çalışmalardan derlenen fotoğrafları içeriyor.

Serginin açılışında konuşan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Kurt şunları kaydetti:

“20 Kasım ve BM, bugünü Dünya Çocuk Hakları Günü ilan etti. Ancak aynı BM, başta Filistin Gazze olmak üzere, Suriye, Arakan ve Doğu Türkistan’da, yani yeryüzünde çocukların acımasızca katledilmesinin önlenmesine dair hiçbir inisiyatif almamakta. Birleşmiş Milletleri, çocuk hakları günü ilan edip, uluslararası sözleşmeler düzenlemekten daha kalıcı ve gerçekçi olan bizzat devlet eliyle gerçekleştirilen çocuk katliamlarını önlemeye davet ediyoruz.”

AA

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