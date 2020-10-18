En güzel Sonbahar Rize’de yaşanır

Rize Valisi Kemal Çeber, sonbaharın gelmesi ile birlikte Rize yaylalarında gerçekleştirdiği gezi ve incelemelerle ilgili notları yayınlayarak herkesi yaylalara dâvet etti.

SEYHAN ŞENTÜRK - RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, Çayeli Senoz Vadisi üzerinden belirlediği güzergâh üzerinde yaptığı incelemelerin ardından valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sonbahar mevsiminde Rize ve yaylalarının farklı bir güzelliğe büründüğü hatırlattı.

Vali Çeber yaptığı açıklamada şu tesbitleri yaptı: “Sonbahar sanattır, diğerleri mevsim..” sözünü ispat ediyor bugünlerde Rize, yaylaları ile. Rize coğrafyasında sonbaharın tüm güzelliklerini yaşayın. Birgün, yüzlerce rotamızdan, şöyle bir güzelgâhı tecrübe edebilirsiniz.

Güne Çayeli üzerinden başlayıp, muhteşem “Senoz Vadisi’ne” girip, Kaptanpaşa Köyü’müzdeki dere üzerinde kah- valtı yaparak başlayın. Yöremize özgü kahvaltılıklar ile şırıl şırıl dere sesinde, muhteşem yeşillik ve turunculuklar arasında, Rizelilerin hoş sohbeti ile kendinize gelin.

Daha sonra Senoz Vadisi içerisinden, vadinin tüm güzelliklerini sindirerek “Marbudam Yaylası’na” doğru keyifle seyahat edin. Vadi boyunca sarının, kırmızının, turuncunun ve yeşilin her tonunu göreceksiniz. Yaylaya vardığınızda mola verin ve biraz yürüyün. 200 yılı aşkın tarihi olan, sanat eseri niteliğindeki camiyi gezin. Meşhur çeşmeden su için. Kendine özgü yayla evlerini inceleyin. Mevsim itibari ile yaylacılarımız yavaş yavaş döndüğü için ortam çok sakin. Sadece doğanın ve hayvan dostlarımızın seslerini duyacaksınız.

Sonra Kale Köyü üzerinden Çat Vadisi‘ne yaylaları geze geze devam edebilirsiniz veya Çağırankaya güzergâhına dönebilirsiniz. Biz Çağırankaya tarafına döndük.

Rakım sebebiyle artık ağaçların olmadığı, ama yeşil ve turuncunun her tonunun hakim olduğu yol üzerinde önce “Eğnoçol Yaylası’na” uğrayın. Artık yaylacıların evlerini kapatıp döndüğü yayladaki göl kenarında ve yayla içinde biraz gezin. Rakım 2800’lere ulaştı. Soğuğa karşı tedbirli olun. Sonra devam edin. Zirveye çıktıktan sonra muhteşem bir manzarada İkizdere ilçemizin köyleri ve yaylalarını, Andon’dan Küçükçayır’a kadar hatta hava açıksa eğer belli noktalardan Kıbledağı’na ulaşan geniş manzarayı izleyin. Sonra Çağırankaya Şehri’ne! inin, ya yaylanın betonsuz halini hayal etmeye çalışın, ya da betonlara sırtınızı dönüp doğayı izleyin.

Ruhunuzu, beyninizi, ciğerlerinizi, moralinizi rehabilite edin. Süleyman’ın Suyu Çeşmesi’nden su için. Sonra ister Andon isterse Handüzü ve Arapdüzü üzerinden yine muhteşem manzaralar eşliğinde geri dönün...

Bu seyahatte zirvede küçük molalar için yanınıza termosta Rize çayı, çantanızda da coğrafi işaretli ürünlerimizden Rize simidi ve enişte lokumu olmasını tavsiye ederim. Çöplerinizi toplayabilmek için yanınıza poşet almayı ihmal etmeyin.

Yine yalnız ve insanlardan uzakta iken maskenizi çıkarıp bol bol fotoğraf çekin, ama insanlara yaklaştığınızda lütfen yine maske...”

