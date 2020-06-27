“Fatih portresi Fatih Müzesi’nde sergilensin”

Tarih Vakfı Başkanı Mehmet Ö. Alkan, Fatih Sultan Mehmed portresinin İBB tarafından satın alınmasının ardından, “Fatih döneminin sanat eserlerinin bir araya getirildiği eşsiz bir müze” yapılabileceğini, bu eserin de o müzede sergilenebileceğini söyledi.

Prof. Dr. Alkan, Londra’daki açık arttırmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından satın alınan Fatih Sultan Mehmed tablosunun Türkiye için önemli bir kazanç olduğunu söyledi. DW Türkçe’nin haberine göre, Alkan, tablonun alınmasıyla ilgili, “Bence doğru bir karar. Çok isabetli olmuş. Böyle bir resmin İstanbul’a, Türkiye’ye kazandırılması, bunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin satın almış olmasını ben takdirle karşılıyorum” dedi.

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