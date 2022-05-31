Fetih Şöleninde Yeni Asya tanıtıldı

İstanbul Beylikdüzü İhlas Marmara Evleri Birinci Kısım Yöneticiliği tarafından düzenlenen, Fetih Şenliği, 29 Mayıs Pazar günü Site içerisinde gerçekleşti. Şölende İstanbul Neşriyat ve Sosyal komisyonlarının ortaklaşa organize ettiği Yeni Asya Neşriyat standı açıldı.

Standımızda, Risale-i Nur külliyatı, içtimai, aile içi ve çocuklara yönelik yayınlarımız sergilendi. Özellikle gazete manşetimiz ve kitaplarımız büyük ilgi gördü. Standımızı ziyaret eden misafirlere Betül ve Şeyma Konyalıoğlu kardeşler tarafından Yeni Asya gazetesi ve “Musibetlerin Dili” kitabımız hediye edildi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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