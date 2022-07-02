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3 TEMMUZ 2022 PAZAR - YIL: 53

Gençlere ücretsiz müzekart

02 Temmuz 2022, Cumartesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 18-25 yaş arasındaki tüm gençlere müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri “Müzekart GNS” dağıtacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin tüm şehirlerinden gençlerin kültür, sanat, spor, seyahat faaliyetlerine erişiminde fırsat eşitliği sağlamak ve gençlerin sosyalleşmelerini desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen “Genç Ne Sever” platformunun tanıtım toplantısına katılan Bakan Kasapoğlu, konuşma yaptı.

AA

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