Halil-ür Rahman 5 yıldır açılışı bekliyor

Balıklıgöl’ün simgesi tarihî Halil-ür Rahman Camii’nin restorasyon sürecinin uzamasına Şanlıurfalılar tepkili.

Balıklıgöl’ün simgesi tarihî Döşeme Camii’nin restorasyon süreci yılan hikâyesine döndü. Şanlıurfa’da tepkiler büyüdü. Vali devreye girdi. CHP’nin Şanlıurfa kökenli vekili Mahmut Tanal konuyu Meclis’e taşıdı. Şanlıurfa Balıklıgöl’ün simgesi olan tarihî Halil-ür Rahman, halk arasındaki adıyla Döşeme Camii’nin restorasyon süreci uzadıkça uzuyor. Verilen sözlere rağmen tarihî cami 5 yıldır ibadete kapalı tutuluyor. Şanlıurfalılar ilgili kurumları şikâyet yağmuruna tutarken, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in de devreye girdiği, ayrıca Diyanet yetkililerinin de restorasyon çalışmalarını yürüten Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü’ne sürecin uzamasına ilişkin rahatsızlıklarını bildirdiği öğrenildi.

Ramazan sonrası ibadete açılacaktı

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal ise konuyu Meclis gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından cevaplanması talebiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi sunan Tanal, yanlış ve hatalı ilerleyen restorasyon çalışmalarının kamuoyundan gizlenip gizlenmediği, Halil-ür Rahman Camii’nin restorasyon süresi uzadıkça ihaleyi kazanan firmaya belirtilen ihale bedelinin dışında ek para ödenip ödenmediği konusunda bilgi istedi. CHP’li vekil Mahmut Tanal, önerge metninde, 8 asırlık Halil-ür Rahman Camii’nin, zemininde kayma ve çatlaklar oluştuğu gerekçesiyle 2015 yılında restorasyona alındığını hatırlattı. Aradan 5 yıllık bir süre geçmesine rağmen tarihî caminin hâlâ ibadete kapalı tutulduğunu dile getiren Tanal, Mayıs 2019 tarihinde yapılan basın duyurusunda, Vakıflar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindiği, Halil-ür Rahman Camii’nin Ramazan sonrası ibadete açılacağının belirtildiği, ancak bitiş tarihi belirtilerek yapılan açıklamalara, verilen sözlere rağmen tarihî caminin kapalı tutulduğuna devam edildiğini aktardı.

İstanbul – Yeni Asya