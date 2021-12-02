Harran Sarayı’nın geçmişi gün yüzüne çıkıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan dünyanın en eski yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde, 9 asırlık Harran Sarayı’nın salonu ortaya çıkartıldı.

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal, Kültür ve Turizm Bakanlığının finansmanı, Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Müze Müdürlüğü koordinasyonunda Türk Tarih Kurumu Başkanlığı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi ve Harran Kaymakamlığı desteğiyle ören yeri kazılarını 8 yıldır yürüttüklerini belirtti. Sarayın, Orta Çağ’dan bu yana ayakta kalan ender 3 katlı saray örneklerinden biri olduğunu aktaran Önal, sarayın birçok gizemi de bünyesinde barındırdığını söyledi. Prof. Dr. Önal, tarihî yapının bünyesinde çok sayıda oda barındırdığını ve bunları açığa çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi. Harran Kaymakamı Cihat Koç iseHarran Kale Sarayı’nın Anadolu’nun en büyük yapılarından bir tanesi olduğunu aktararak sırlarla dolu Harran’ın geçmişini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. AA

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