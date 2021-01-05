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5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

"Hediyem Kur'an Olsun" projesi büyüyerek devam ediyor

05 Ocak 2021, Salı 13:43
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Diyanet İşleri Başkanlığı ile yürütülen "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında, 2015'ten bu yana Türkiye dahil 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine hediye etti.

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"Hediyem Kur'an Olsun"
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Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, Kur'an-ı Kerim'in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 2015'ten beri başlattıkları projenin, büyüyerek devam ettiğini belirtti.

Daha çok Müslümana ulaşmak için farklı dil ve lehçelerde Kur'an meali basım ve dağıtım çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Açık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılında 192 bin 39 Kur'an-ı Kerim bağışı aldık. Ermenice batı ve doğu lehçeleri, Portekizce, Romence, Tatarca, Moğolca, Malalayamca ve Şinkit Hattı (Moritanya) olmak üzere toplam 8 dilde bastırdığımız Kur'an-ı Kerimlerin 27 bin 200'ünü Arjantin, Çad, Suriye, Gana, Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Portekiz'de camilerde, İslami okullarda, kütüphanelerde ve evlerde ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. 35 bin 337 Kur'an-ı Kerim'i ise yurt içinde cezaevleri, hastaneler, öğrenci yurtları ve okullarda ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. Kur'an-ı Kerimlerin dağıtımını yaptığımız bölgelerde yerel bir dil kullanılıyorsa kullanılan dilde basım yaptırıyoruz."

6 yıl önce başlattıkları proje kapsamında, bu zamana kadar 1 milyon 519 bin 471 Kur'an-ı Kerim bağışı aldıklarını dile getiren Açık, dünyanın dört bir yanında mazlum, mağdur ve mahzun gönüllerin manevi eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

İlk emri "oku" olan bir dinin mensupları olarak Kur'an'ı mushaf olarak göremeyen insanlara ulaştırmayı vazife edindiklerini aktaran Açık, şunları kaydetti:

"Fikir, şükür ve aynı zamanda zikir kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in her eve girmesi için başlattığımız kampanya kapsamında, Luh adı verilen tahtalar üzerinde hafızlığa çalışan farklı coğrafyalardaki yüz binlerce çocuğun, gencin hayallerini milletimizin katkılarıyla gerçekleştirmiş olduk. Bu zamana kadar yerel dillerde olmak üzere toplamda 20 dilde Kur'an-ı Kerim bastırarak 645 bin 260'ı yurt dışında, 331 bin 841'i ülkemizde olmak üzere toplamda 80 ülkede 977 bin 101 Kur'an-ı Kerim'i ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık."

Açık, bağış yapmak isteyen vatandaşların, KURAN yazıp 4333'e SMS göndererek 25 lira tutarındaki Kur'an-ı Kerim'i, ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya çevrimiçi olarak "bagis.tdv.org" sitesinden, bankalar üzerinden projeye destek olabileceklerini kaydetti.

AA

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