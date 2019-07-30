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30 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

"Herkesi bu heyecanı tatmaya bekliyoruz"

30 Temmuz 2019, Salı 11:22
Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Dara Antik Kenti'nde sıcak hava balonunun ilk serbest uçuşu yapıldı.

Mardin Valiliğince "Yükseliyoruz Mardin" sloganıyla başlatılan proje ile uygulamaya geçirilecek balon turizmi kapsamında, Dara Antik Kenti'nde sıcak hava balonunun ilk serbest uçuşu yapıldı.

Gün doğumunda hazırlıkların başladığı alanda balona binen Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile bazı davetliler ilk uçuşta antik kenti gökyüzünden seyretti.

Yarından itibaren, gün doğumunda hava koşulları doğrultusunda uçuşların yapılması planlanıyor.

Uçuşun ardından açıklama yapan Vali Yaman, bugün serbest uçuşları başlattıklarını ve ilk uçuşta yer aldıklarını söyledi.

Bereketli Mezopotamya ovası üzerinde bir yandan şehrin silüetini bir yandan da Dara Antik Kenti'ni seyrettiklerini kaydeden Yaman, "Bu ilk uçuştu, yarından itibaren bütün misafirlerimizi bekliyoruz." dedi.

2018 yılında 750 bini aşkını yatılı, 3,5 milyondan fazla turist hedefini gerçekleştirdiklerini aktaran Yaman, bu yıl da hedeflerinin 1 milyonu yatılı 5,5 milyon civarında günübirlik turiste ulaşmak olduğunu kaydetti.

"Bu uçuşların hedeflerimize çok önemli katkısı olacak"

Turizmde belirledikleri hedeflere doğru ilerlediklerine işaret eden Yaman, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız bu yılı Göbeklitepe yılı ilan etti. Mardin olarak bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Mardin nemli bir destinasyonda. İnşallah Mardin bu kültür ve tarihi zenginliğini gelen turistlerle de paylaşacaktır. Bugün güzel bir uçuş oldu. İnşallah bu uçuşların hedeflerimize çok önemli katkısı olacak. 'Yükselen Mardin' diyor, herkesi bekliyoruz. İlk uçuş çok keyifliydi. Artık yarından itibaren misafirler buyursunlar, gelsinler, uçuşlara katılsınlar."

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da Mardin'in bir dünya kenti olduğunu belirterek, turizme önemli katkısı olacağına inandığı bu etkinliğe her zaman destek vermeye hazır olduklarını aktardı.

"Herkesi bu heyecanı tatmaya bekliyoruz"

Balon uçuşu koordinasyon sorumlusu Ömer Kafkas, bir yıllık zorlu bir çalışmadan sonra uçuşlara başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Mardin Valiliğinin destekleriyle bugünlere gelebildiklerini dile getiren Kafkas, "Mardin çok heyecan verici bir şehir ve gökyüzünden de bir başka güzel. Yakın zamanda Mardin'in turizm potansiyeli değişecek. Mardin'e daha farklı nitelikte turistler gelecek bu uçuşlar sayesinde. Sıcak hava balon uçuşları dünyada çok ilgi gören bir aktivite. Dolayısıyla Mardin'e çok yakıştı." diye konuştu.

Kafkas, bu aktivitenin kente kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Serbest uçuşlarımız yarından itibaren başlıyor. Sadece Dara değil, Mardin'in birçok bölgesinde uçabileceğiz. Herkesi bu heyecanı tatmaya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: mardin, balon
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