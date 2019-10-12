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12 EKİM 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Hizmet Kervanı şehirler arası geziyor

12 Ekim 2019, Cumartesi 01:42
Basri Özdemir ismini bir yerlerden hatırlarsınız her halde.

Bilenler bilir de biz yine de hatırlatalım. Basri Ağabey gönüllü bir hizmet eri gibi gece-gündüz neşriyat tanıtımı ve izah edicisi olarak mesaî harcıyor. Ona ister bir garip yolcu diyelim, isterseniz Bediüzzaman’ın da kendisine dediği gibi Ceride-i Seyyare.

Herkes aracıyla eşya taşıyıp para kazanırken o arabasıyla Nurlar’ı tanıtıyor. Yeni Asya Neşriyat’ın kitaplarını anlatıp okutturuyor. Dergilerimizi isteyenlere hediye ediyor. Mersin’den çıkıp Kahramanmaraş’a uğrayıp merkezimizde nice hayırlı işlere vesile olarak Malatya’ya geldi.

Gençlerle güzel hizmetlere vesile oldu. Malatya bürosunu ziyarette bulunduğunda  sohbet esnasında kendisine, “Basri Ağabey Allah sizden razı olsun. Böyle zor bir zamanda bu gayretiniz takdire değer. Fakat merak ettim. Bu şevki kimden ve nasıl alıyorsun?” diye sorduğumda “Benim bu hizmette öncüm Gazi Nur Dededir” cevabını verdi. İstiklâl Harbi gazisi Üstadın talebesi Gazi Nur Dede. Bir garip yolcu Gazi Nur Dede’yi küçüklüğünde gördüğünü söyledi, “Ben onu 8 yaşında iken görmüştüm. Bizim eve gelmişti. Harika bir insandı. İşi gücü çantasıyla Risale-i Nur dağıtmaktı. 1972’de vefat etti” dedi.

“Okumaktan başka çare yok”

Ben de Gazi Nur Dede’nin hayatını ve hizmetlerini anlatan Adanalı Mustafa Gengeç’in yazdığı bir kitabı olduğunu o kitabı karıştırdığımda çok güzel hatıralar bulduğumu söyleyerek, “Allah ondan da, bizden de, sizden de razı olsun. Okumaktan başka çaremiz yok” dedim. Bir garip yolcu, nam-ı diğer Ceride-i Seyyare Malatya’dan sonra Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Bilecik ve Şanlıurfa, Gaziantep, ve Mersin’le turu tamamlıyor. 

Malatya - Ahmet Kurnaz 

Fotoğraflar: Muhammed Aysundu

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