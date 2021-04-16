İşte ''Yılın Basın Fotoğrafları'

Türk medyasının en prestijli fotoğraf ödüllerinde 2021 yılının kazananları açıklandı.

36 yıllık geçmişi ile Türkiye’de düzenlenen en köklü fotoğraf organizasyonu da olan Yılın Basın Fotoğrafları’nda 2020 yılında yaşanan olaylara damga vuran 5 bin 188 fotoğraf katıldı. Yılın Basın Fotoğrafları 2021’de 7 kategoride 28 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisini ödüle lâyık görüldü. Organizasyon içerisinde ayrıca 2 üniversite öğrencisi Ara Güler Özendirme Ödülü kazanırken Türkiye Güzellikleri Fotoğraf Ödülleri’nde ise 10 eser ödüllendirildi.

ÖDÜLLER HAZİRAN’DA DAĞITILACAK

Toplam ödülü 45 bin lira olan yarışmanın ödülleri Haziran ayında sahiplerini bulacak. Ödül alan kareler, Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin web sitesi www.tfmd.org.tr adresinde de görülebilir.

DÜNYA MEDYASINA MESAJ

Bütün ödül alan fotoğraflar arasından seçilen ve organizasyonun en önemli ödülü olan “Yılın Basın Fotoğrafı” bu yıl Azerbaycan Karabağ’dan bir fotoğraf karesine verildi.

Ankara - Ahmet Terzi