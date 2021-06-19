Karagöz salgında dijitalleşti

Karagöz sanatçısı Şafak Yılmaz, şehir şehir gezerek çocuklara ve yetişkinlere kültürel miras olan Karagöz oyunlarını hatırlatarak geleneksel mirasın taşıyıcılığı ve aktarıcılığını sağlıyor.

Ancak koronavirüsü salgınıyla Şafak Yılmaz da herkes gibi evden çalışmaya başladı. Geleneksel tiyatro oyuncusu olarak Karagöz oynatmayı “KaragöZoom” adlı çevrimiçi toplantılarla sürdüren Yılmaz salgın döneminde yaşadığı zorlukları, Karagöz oyunlarını ve KaragöZoom etkinliğini anlattı.

Duvar’daki habere göre salgının ilk yılında yaşadıkları güçlüğü biraz olsun aşabildiklerini aktaran Yılmaz, ”Karagöz’ün her zaman kıvanç duyduğum göçebe özelliği bir kez daha beni onurlandırdı ve çevrimiçi sürece ‘KaragöZoom’ adıyla dahil oldum. KaragöZoom’un düşünce altyapısı birkaç ay sürdü ve 2020 yılının Kasım ayında bu ismi sosyal medya ortamında duyurdum” dedi.

Yılmaz, Karagöz oyunları ile bilgiyi işleyerek, hakikate ve öze ulaşmanın kıymetinin böylelikle yeniden hatırlatılabileceğini söyledi. Yılmaz sözlerine, “Karagöz’ün doğrudan bilgi aktarmak gibi bir amacı yoktur. Karagöz, daha çok doğruları bir çerçeve içerisinde sunarken eğlendirmenin peşinde olan bir sanattır. Önceliğini gülmece ve eğlence olarak hala korumaktadır. Bilgiyi, doğruyu, yanlışı ise bu eğlencenin arasına sıkıştırır” diyerek devam etti.