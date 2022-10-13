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13 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Konya’da kitap bayramı

13 Ekim 2022, Perşembe
24 Ekim’e kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olan Konya Kitap Günleri’nde Yeni Asya Neşriyat da yerini aldı. Fuarda 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi yer alacak.

YUSUF ZİYA ÇORUH - KONYA

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri, bu yıl 14 - 23 Ekim tarihleri arasında kitapseverlere kapılarını açıyor. Yeni Asya’da, Konya Yeni Asya okuyucularının kitap fuarına ve Yeni Asya standına odaklanacağı bir haftaya giriyor. Standımızda ise Konya’da eğitimine devam eden lise ve üniversiteli gençlerimiz büyük bir heyecanla kitapseverleri bekliyor olacaklar.

KONYA; İLMİNİ İRFANIN YAŞANDIĞI YER

Konya Valisi Vahdettin Özkan, “Konya Kitap Günleri’nin organizasyonunda emeği geçen başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bütün katılımcılara, bütün kitapseverlere teşekkür ediyoruz. Konya, ilmini irfanın, tefekkürün en fazla yaşandığı yer. İnsanın tabiatında var olan merak duygusu, çevreyi müşahede etme ve bunu en güzel şekilde terennüm etme, harflere dökme keyfiyeti en önemli öncelikli bir amil olsa gerek. Bu hususta da şehrimizin öncü olması bütün Konyalıların medar-ı iftiharıdır” dedi.

Kitapseverlere davet

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir ilim, irfan ve kültür şehri olan Konya’da yeni bir Kitap Günleri’ni daha düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıl 800 bin kişinin katılımıyla rekor bir düzeyde gerçekleştirilen Konya Kitap Günleri’nin bir yenisini yarın açacaklarını dile getiren Başkan Altay, “Konya Kitap Günleri’miz Türkiye’nin kültürel anlamda önemli etkinlikleri arasında girdi. Her yıl Konya’mızdan ve farklı bölgelerden yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladığımız etkinlik için tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak açılışını heyecanla beklemeye başladık. Konya Kitap Günleri’nde 1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevi, 450 yazar ve 500’den fazla etkinlik yer alıyor. Hem Konya’mızdan hem de tüm Türkiye’den kültür-sanat insanlarını, kitapseverleri Konya’mızdaki bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gençler çalışıyor

Yeni Asya Neşriyat da fuarın en müstesna yerinde okuyucularıyla buluşacak. Yeni Asya Neşriyat standında lise ve üniversiteli öğrenciler standımızla ilgili titizlikle yürüttüğü özel çalışmalar da yer alacak. Konya Kitap günleri fuarında Selçuklu Kongre Merkezi fuaye alanı giriş katta 222 numarada olacağız. Konuyla ilgili olarak Yeni Asya Konya temsilcisi Said Çamkerten ise, “Konya kitap günlerinde gazetemiz yazarlarından İslam Yaşar 22 Ekim cumartesi günü saat 14.00’ da ‘Kâinat Kitabını Okumak” isimli konferansa konuşmacı olarak katılacak ve gün boyu eserlerini imzalayacak ve okuyucularıyla sohbet edecek. Standımızın bu sene bulunduğu yer ve Konya’daki tüm bilboardlarda yer aldığımız için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tüm Konya okuyucularımızı fuarda görmek isteriz.” şeklinde konuştu.

24 EKİM’E KADAR AÇIK KALACAK

1 milyondan fazla kitap, 250 yayınevinin yer aldığı Konya Kitap Günleri 24 Ekim’e kadar 10.00 – 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

Etiketler: kitap fuarı, yeni asya neşriyat
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