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8 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Körfez’de seyyar neşriyat standı

08 Aralık 2021, Çarşamba 00:34
Kocaeli’de Risale-i Nurlar’ı seyyar stand açarak sergileyen Mustafa Yılmaz, “Bizim gayemiz; görmeyen, duymayan kardeşlerimize doğru istikamette olan neşriyatımızı (Yeni Asya ve yayınlarımızı) tanıtmak” dedi.

AHMET CEMİL ÇÖKREN - KOCAELİ
ahmetcokren@yahoo.com

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ikamet eden emekli Mustafa Yılmaz, 2008 yılında tanıştığı Risale-i Nurlar’ı ve Yeni Asya eserlerini pazarlarda ve yürüyüş yollarında seyyar stand açarak hem sergiliyor hem satıyor ve hem de ilânat yapıyor.

Mustafa Yılmaz kısaca sizi tanıyabilir miyiz?

1967 Kocaeli/Körfez ilçesi Naip Köyü doğumluyum. Baba mesleği olarak çiftçilik, bahçe işleri, küçük baş büyük baş hayvancılığı yaptım. Yetişkinlik hayatımdaysa kamu kurumunda Beko loder iş makinası operatörü olarak emekli oldum. 41 yaşındayken, bir abinin “30 senedir kitap okuyoruz güzel bir ortamımız var” demesiyle katılmak istedim. 2008’de başladığım Risale-i Nur Talebeliği benim için yeni bir dönem oldu. Elhamdülillah. Okuyucularımız, sosyal medya ve gazeteden neşriyatımızı görüyorlar ve biliyorlar. Bizim gayemiz ise; görmeyen, duymayan kardeşlerimize doğru istikamette olan neşriyatımızı (Yeni Asya ve yayınlarımızı) tanıtmak için semt pazarı, yürüyüş yolları, halkın yoğun olduğu caddelerde teşhir etmemiz zarurî olduğunu düşünüyorum.

Seyyar Standı ne zamanlar açıyorsunuz?

Takvim sezonu açılınca tezgâh açmak daha anlamlı oluyor. Geçen sene tevafuken alan vatandaşlar bu sene hiç sorgulama yapmadan aldıklarını müşahade ediyorum. Bir takvim alana kardeşlerimizin sponsor olduğu dergilerden istediğini hediye veriyorum.

Mağdur olan tanımadığım birisi bir küçük bir büyük takvim aldı. 50 tl’de cezaevleri için sponsor oldu. Meydanlara çıkılsa, bişeyler oluyor. Duvara asmaya cesaret edemediğinden arka kartonlarını almayan da çıkıyor.

Peki okuyucularımıza son bir mesajınız var mı?

2022 yılının Sağlık, Sıhhat, Huzur, Muhabbet getirmesini temenni ederek her kardeşimizi böyle bir heyecan ve şevk verici hizmete dâvet ediyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hizmetinizde daim eylesin. Amin

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