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26 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Kültür mirası meslekler kayboluyor

26 Mayıs 2019, Pazar 01:02
TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, “10 FARKLI KATEGORİDE 119 GELENEKSEL KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ MESLEĞİMİZ VAR” DEDİ.

Kaybolmakta olan mesleklerin dünyaya tanıtılması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Onlarca mesleğimiz, kültürümüzden yok olup gidiyor. Bu mesleklere önce kendimiz sahip çıkmalı, daha sonra dünyaya tanıtarak canlandırmalıyız. Bu noktada özellikle yurtdışına ihrac edilen dizi yapımcılarına ve film senaristlerine büyük görevler düşüyor. Doğal güzelliklerimizin ve birbirinden güzel mobilyalarımızın yanı sıra her bölgemizin ayrı bir damak tadı olan mutfağımızın lezetli ile tanıştırılmalı ve kaybolan mesleklerimizin tanıtımları bu dizi ve film sektöründeki başarılı seviyemizi lehimize verimli kullanmalıyız” dedi.

119 meslek kaybolmak üzere

Kaybolmaya yüz tutmuş onlarca meslek olduğunu hatırlatan Palandöken, “Ahşap, cam, deri, iplik, maden, taş, toprak vs. hammaddesine göre 10 farklı kategoride 119 geleneksel, kültürel veya sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş mesleğimiz var. Keten dokuma, urgancılık, çömlekçilik, şerbetçilik, semercilik, yorgancılık, vitray yapımı gibi onlarca meslek artık neredeyse hiç yapılmıyor ya da tamamen yok olmak üzere. Bu mesleklerin birçoğu gelişen teknolojiye yenik düşse de, hepsi bizim kültürümüzü yansıtan, emek sonucu ortaya çıkan işler. Ayakta kalmaya çalışan, bu mesleklerin erbapları da faizsiz kredi imkânlarına rağmen zorluklar yaşıyor” diye konuştu.

Bu mesleklere sahip çıkmalıyız

Dizi ve filmlerle kaybolmakta olan mesleklerin dünyaya tanıtılması gerektiğinin altını çizen Palandöken şunları söyledi: “Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklere sahip çıkmamız Osmanlı ve öncesinden beri süregelen kültürümüze de sahip çıkmamız anlamına geliyor. Bu mesleklere sahip çıkmamız için çevremizde gördüğümüz duyduğumuz zaman onlara destek olup alış veriş yapmamız ve tamamen yok olmalarına engel olmamız lâzım. Daha önemli bir destek de dizi ve filmlerle bu mesleklerimizi dünyaya tanıtmak. Ülkemiz ihraç ettiği dizi filmlerde çok yüksek rakamlara ulaştı. 350 milyon dolar gibi bir bütçe ile Amerika’dan sonra ikinci sıradayız. Bu sıralamamızı ülkemizin, mesleklerimizin tanıtımı için verimli kullanmalıyız.” 

Ankara - Ahmet Terzi

Etiketler: tesk, palandöken
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