Malatya’da örnek kampanya

KİTAP ALANA GAZETE, GAZETE ALANA KİTAP HEDİYE EDİLİYOR.

Malatya’da hiçbir zaman, hiçbir yerde uygulanmayan bir kampanya başladı. Yeni Asya Malatya Temsilciliğinde 15 Ağustos’tan itibaren başlayan uygulama, gelişerek devam ediyor.

Büro temsilcisi Ahmet Kurnaz bu konuda kısaca şunları söyledi:

“Kovid-19 pandemisi sebebiyle büromuza zarurî ihtiyaçlar dışında gelenler azalınca, bir hamle yapmamız gerektiği kanaatine vardık. Risale-i Nurlar dışındaki eserlere her zaman ihtiyaç olmayınca; gazete alanlara Hastalar Risalesi, Deprem (Sebep ve Hikmetleri) ve Vesvese Bahsi kitaplarını hediye ediyoruz. Daha bitmedi; kitap alanlara da hem indirim yapıyoruz hem de gazete veriyoruz. Kampanyamız Ekim sonuna kadar sürecek. Bu ilginç uygulama neticesinde kitap ve gazete alanlar çoğalıyor. Bu kampanyayı biraz daha çalışarak duyurursak, netice güzel olur. Millet gazete alınca kitabı, kitap alınca gazeteyi ihmal etmemiş oluyor.”

Malatya - Eyüp Bayazid