Online kitap satışları arttı

Türkiye Yayıncılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kocatürk, iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında online olarak 25-26 Haziran’da yapılması planlanan “9. Türkiye Yayıncılık Kurultayı Online” programına ve salgına bağlı olarak evde kalınan süreçte kitap satışlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kocatürk, “Bildiğiniz gibi Mart ayında pandeminin gelmesiyle beraber evlere kapandık. Fakat gördük ki okurlarımız evlerden online olarak kitap siparişi vermeye başladılar. Online satışlarımız neredeyse yüzde 100 arttı. Yani haziran sonuna kadar hemen hemen bütün yayıncı arkadaşlar online kitap satışları konusunda önemli veriler elde ettiler” dedi. AA

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