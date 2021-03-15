Online kitap satışları arttı

Türkiye Yayıncılar Birliği, kategorilere göre hazırladığı ve sektör verilerini ihtiva eden 2020 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’nu açıkladı.

Tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle Türkiye’de 2020 perakende kitap pazarının büyüklüğü % 11,26’lık bir düşüşle 7.855 milyon TL’ye geriledi. 2020’de sesli kitap satışlarında ve dijital veri tabanlarına aboneliklerde artış yaşanırken, pandeminin en dikkat çeken getirilerinden biri ise online kitap satışlarında yaşanan artış oldu. Pandemi sürecinde online satış kanallarından kitap alış verişi, önceki yıllara göre çok önemli bir artış gösterdi. 2006 yılında online kitap satışlarının kültür kitapları satışında % 2,24 olan pazar payı, 2019 yılı sonunda % 22,49 olarak ölçülmüştü. 2020 Mart ayından itibaren, kapanmalarla birlikte online kitap satışlarında satış oranları kültür yayınlarında ve akademik yayınlarda yaklaşık % 65,5’e yükselirken; yardımcı kaynak kitaplarında % 20’lere yakın, ithal dil eğitimi ve kültür-sanat kitaplarında %35 olarak gerçekleşti. Genel olarak yayıncılık sektörünün satışlarının % 36,17’sinin ise online olarak gerçekleştiği tahmin ediliyor.

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